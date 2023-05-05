https://ria.ru/20230505/rossiya-1869920763.html

WSJ рассказала об американцах, не желающих уезжать из России

WSJ рассказала об американцах, не желающих уезжать из России - РИА Новости, 05.05.2023

WSJ рассказала об американцах, не желающих уезжать из России

Ряд граждан США, живущих в России, отказываются покидать страну, в которой, по их словам, чувствуют себя в безопасности и "как дома", несмотря на призывы... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T14:11

2023-05-05T14:11

2023-05-05T14:11

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ряд граждан США, живущих в России, отказываются покидать страну, в которой, по их словам, чувствуют себя в безопасности и "как дома", несмотря на призывы Вашингтона уехать из РФ, пишет газета Wall Street Journal. "Некоторые граждане США сказали, что они изменили свое поведение, чтобы избежать риска последствий... Однако другие были непреклонны в том, что они остаются в стране (России - ред.), потому что чувствуют себя тут в безопасности и как дома, несмотря на усиление напряженности между Вашингтоном и Москвой", - пишет газета Wall Street Journal. Многие поговорившие с изданием американцы заявили, что по-прежнему чувствуют себя комфортно в России, но избегают обсуждения конфликта на Украине или публикации комментариев по теме в социальных сетях, некоторые также воздерживаются от слишком громких разговоров на английском на публике, пишет Wall Street Journal. Издание при этом отмечает, что несколько человек отказались от интервью или предпочли анонимно рассказать о причинах своего пребывания в России. "Я родился в Америке в 1974 году, и меня воспитали с верой в то, что Россия - это плохое место, где живут плохие парни. Но сейчас я чувствую прямо противоположное. Она (Россия - ред.) во многом похожа на Запад, а в чем-то даже лучше", - приводит газета слова 48-летнего Джозефа Роуза, который переехал в Россию из Таллахасси (Флорида). Он добавил, что если его что-то и беспокоит, так это то, что правительство США может принять решение о введении санкций в отношении американцев, решивших остаться в России. "Возможно, в будущем это станет для меня проблемой", - сказал он. Еще один американец, 27-летний Дэниел Места, студент Европейского Университета в Санкт-Петербурге, признался в любви к этому российскому городу. "Мое желание быть здесь, моя любовь к Санкт-Петербургу и моя вера в Россию и русских как в хороших людей сильнее, чем мой страх или недовольство любым мнением, которое у меня может быть или не быть", - заявил он. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне ареста журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича призвал остающихся в России американских граждан "немедленно покинуть" страну. ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.

https://ria.ru/20230503/grazhdanstvo-1869296680.html

https://ria.ru/20230414/vizy-1865211860.html

https://ria.ru/20230403/krizis-1862503815.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, в мире