https://ria.ru/20230505/rossiya-1869835014.html
Орбан назвал ситуацию, при которой Россию победят и она смирится, сказочной
Орбан назвал ситуацию, при которой Россию победят и она смирится, сказочной - РИА Новости, 05.05.2023
Орбан назвал ситуацию, при которой Россию победят и она смирится, сказочной
В украинском конфликте не может быть победителей, а ситуация, при которой Россия смирилась бы со своим поражением, возможна только в сказке, заявил... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T10:05
2023-05-05T10:05
2023-05-05T11:04
специальная военная операция на украине
россия
украина
венгрия
виктор орбан
в мире
нато
ситуация в днр и лнр
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БУДАПЕШТ, 5 мая — РИА Новости. В украинском конфликте не может быть победителей, а ситуация, при которой Россия смирилась бы со своим поражением, возможна только в сказке, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."У меня не хватит фантазии вообразить, что кто-то может победить ядерную державу. Думать, что русские сложа руки будут смотреть, как их побеждают, ломают их политическую систему, убивают их президента, устраивают атаку дронов над Красной площадью, верить, что они будут молча смотреть и смирятся с военным поражением, могут те, кто не вырос из детского возраста. Так в сказке бывает, в реальности нет", — сказал политик.Орбан заметил, что такой позиции Будапешт придерживался с самого начала военного конфликта. Он объяснил, что, с одной стороны, Украину финансируют и вооружают страны НАТО, "и только от Запада и Америки зависит, сколько денег и как долго они готовы тратить". "И очень трудно победить современные западные системы вооружения и почти неограниченные финансы из бюджета США", — заметил венгерский премьер.С другой стороны — население России превышает население Украины, на стороне Москвы более широкие "традиции оружейного производства", а также крупнейший в мире ядерный арсенал, добавил Орбан.
https://ria.ru/20230504/zapad-1869638590.html
https://ria.ru/20230430/vengriya-1868854006.html
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РИА Новости
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россия, украина, венгрия, виктор орбан, в мире, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, В мире, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Орбан назвал ситуацию, при которой Россию победят и она смирится, сказочной
Премьер Венгрии Орбан счел нереальной ситуацию, при которой Россию победят и она смирится