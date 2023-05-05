https://ria.ru/20230505/rolik-1869940216.html

Юлия Пересильд опубликовала снятый на МКС ролик для дочерей

Юлия Пересильд опубликовала снятый на МКС ролик для дочерей - РИА Новости, 05.05.2023

Юлия Пересильд опубликовала снятый на МКС ролик для дочерей

Юлия Пересильд записала шутливый ролик на МКС для дочерей. Видео она опубликовала на своей странице в соцсети. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:24

2023-05-05T17:24

2023-05-05T17:24

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Юлия Пересильд записала шутливый ролик на МКС для дочерей. Видео она опубликовала на своей странице в соцсети. На кадрах актриса с патчами под глазами. Перед ней в невесомости парят вилка и апельсин.На орбиту Юлия Пересильд отправилась ради картины "Вызов". Это первый фильм, снятый в космосе. Вместе с режиссером Климом Шипенко она провела на МКС 12 дней. Ранее сообщалось, что "Вызов" преодолел отметку в миллиард рублей за сборы в отечественном прокате. В российских кинотеатрах лента появилась 20 апреля.

https://ria.ru/20230426/kino-1867958749.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, юлия пересильд, знаменитости, кино и сериалы