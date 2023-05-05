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Юлия Пересильд опубликовала снятый на МКС ролик для дочерей
Юлия Пересильд опубликовала снятый на МКС ролик для дочерей - РИА Новости, 05.05.2023
Юлия Пересильд опубликовала снятый на МКС ролик для дочерей
Юлия Пересильд записала шутливый ролик на МКС для дочерей. Видео она опубликовала на своей странице в соцсети. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:24
2023-05-05T17:24
2023-05-05T17:24
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Юлия Пересильд записала шутливый ролик на МКС для дочерей. Видео она опубликовала на своей странице в соцсети. На кадрах актриса с патчами под глазами. Перед ней в невесомости парят вилка и апельсин.На орбиту Юлия Пересильд отправилась ради картины "Вызов". Это первый фильм, снятый в космосе. Вместе с режиссером Климом Шипенко она провела на МКС 12 дней. Ранее сообщалось, что "Вызов" преодолел отметку в миллиард рублей за сборы в отечественном прокате. В российских кинотеатрах лента появилась 20 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, юлия пересильд, знаменитости, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Юлия Пересильд, Знаменитости, Кино и сериалы
Юлия Пересильд опубликовала снятый на МКС ролик для дочерей
Звезда "Вызова" Юлия Пересильд опубликовала шутливый ролик для дочерей, снятый в космосе