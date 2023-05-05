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Юлия Пересильд опубликовала снятый на МКС ролик для дочерей - РИА Новости, 05.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:24 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/rolik-1869940216.html
Юлия Пересильд опубликовала снятый на МКС ролик для дочерей
Юлия Пересильд опубликовала снятый на МКС ролик для дочерей - РИА Новости, 05.05.2023
Юлия Пересильд опубликовала снятый на МКС ролик для дочерей
Юлия Пересильд записала шутливый ролик на МКС для дочерей. Видео она опубликовала на своей странице в соцсети. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:24
2023-05-05T17:24
культура
новости культуры
юлия пересильд
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Юлия Пересильд записала шутливый ролик на МКС для дочерей. Видео она опубликовала на своей странице в соцсети. На кадрах актриса с патчами под глазами. Перед ней в невесомости парят вилка и апельсин.На орбиту Юлия Пересильд отправилась ради картины "Вызов". Это первый фильм, снятый в космосе. Вместе с режиссером Климом Шипенко она провела на МКС 12 дней. Ранее сообщалось, что "Вызов" преодолел отметку в миллиард рублей за сборы в отечественном прокате. В российских кинотеатрах лента появилась 20 апреля.
https://ria.ru/20230426/kino-1867958749.html
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Елена Громова
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новости культуры, юлия пересильд, знаменитости, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Юлия Пересильд, Знаменитости, Кино и сериалы
Юлия Пересильд опубликовала снятый на МКС ролик для дочерей

Звезда "Вызова" Юлия Пересильд опубликовала шутливый ролик для дочерей, снятый в космосе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАктриса Юлия Пересильд
Актриса Юлия Пересильд - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Юлия Пересильд записала шутливый ролик на МКС для дочерей. Видео она опубликовала на своей странице в соцсети.
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
«
"Конечно, там я чаще всего думала о моих крошках. Об Анке и о Марусе. Скучала по ним очень! И так хотелось с ними поделиться всем, что увидела и почувствовала я", — пишет Пересильд.
На кадрах актриса с патчами под глазами. Перед ней в невесомости парят вилка и апельсин.
На орбиту Юлия Пересильд отправилась ради картины "Вызов". Это первый фильм, снятый в космосе. Вместе с режиссером Климом Шипенко она провела на МКС 12 дней.
Ранее сообщалось, что "Вызов" преодолел отметку в миллиард рублей за сборы в отечественном прокате. В российских кинотеатрах лента появилась 20 апреля.
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КультураНовости культурыЮлия ПересильдЗнаменитостиКино и сериалы
 
 
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