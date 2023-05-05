https://ria.ru/20230505/rogov-1869817050.html

Киев добивается подтопления Запорожской области, заявил Рогов

Киев добивается подтопления Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 05.05.2023

Киев добивается подтопления Запорожской области, заявил Рогов

Киевские власти намеренно добиваются подтопления левобережной части Запорожской области с целью создания благоприятных условий для форсирования Днепра и захвата РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T07:07

2023-05-05T07:07

2023-05-05T07:07

специальная военная операция на украине

запорожская область

днепр (город)

киев

владимир рогов

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Киевские власти намеренно добиваются подтопления левобережной части Запорожской области с целью создания благоприятных условий для форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Причина - половодье и неконтролируемый сброс воды с подконтрольных киевским властям ГЭС выше по течению, а также обстрелы украинской стороной Каховской ГЭС, которая находится ниже по течению Днепра в Херсонской области. Повышение уровня воды может привести к прорыву дамбы в районе города Каменка-Днепровская и подтоплению близлежащих населенных пунктов и Запорожской АЭС. "Они используют эту ситуацию как военную составляющую для подготовки форсирования Днепра, в том числе для захвата Запорожской АЭС. Киевский режим намеренно добивается подтопления левобережной части Запорожской области, которая находится ниже правого берега", - сказал Рогов. По его словам, киевские власти преследуют цель затопить минную заградительную линию на левом берегу водохранилища. "Сейчас в регионе установилась сухая погода, сезон дождей прошел, поэтому есть надежда, что уровень воды в водохранилище удастся стабилизировать", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20230505/aes-1869799429.html

https://ria.ru/20230427/ukraina-1868217994.html

запорожская область

днепр (город)

киев

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запорожская область, днепр (город), киев, владимир рогов, запорожская аэс