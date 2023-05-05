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Киев добивается подтопления Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 05.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/rogov-1869817050.html
Киев добивается подтопления Запорожской области, заявил Рогов
Киев добивается подтопления Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 05.05.2023
Киев добивается подтопления Запорожской области, заявил Рогов
Киевские власти намеренно добиваются подтопления левобережной части Запорожской области с целью создания благоприятных условий для форсирования Днепра и захвата РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T07:07
2023-05-05T07:07
специальная военная операция на украине
запорожская область
днепр (город)
киев
владимир рогов
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Киевские власти намеренно добиваются подтопления левобережной части Запорожской области с целью создания благоприятных условий для форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Причина - половодье и неконтролируемый сброс воды с подконтрольных киевским властям ГЭС выше по течению, а также обстрелы украинской стороной Каховской ГЭС, которая находится ниже по течению Днепра в Херсонской области. Повышение уровня воды может привести к прорыву дамбы в районе города Каменка-Днепровская и подтоплению близлежащих населенных пунктов и Запорожской АЭС. "Они используют эту ситуацию как военную составляющую для подготовки форсирования Днепра, в том числе для захвата Запорожской АЭС. Киевский режим намеренно добивается подтопления левобережной части Запорожской области, которая находится ниже правого берега", - сказал Рогов. По его словам, киевские власти преследуют цель затопить минную заградительную линию на левом берегу водохранилища. "Сейчас в регионе установилась сухая погода, сезон дождей прошел, поэтому есть надежда, что уровень воды в водохранилище удастся стабилизировать", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20230505/aes-1869799429.html
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запорожская область
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запорожская область, днепр (город), киев, владимир рогов, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Днепр (город), Киев, Владимир Рогов, Запорожская АЭС
Киев добивается подтопления Запорожской области, заявил Рогов

Рогов: Киев добивается подтопления Запорожской области для захвата АЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция в Энергодаре
Запорожская атомная электростанция в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская атомная электростанция в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Киевские власти намеренно добиваются подтопления левобережной части Запорожской области с целью создания благоприятных условий для форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Причина - половодье и неконтролируемый сброс воды с подконтрольных киевским властям ГЭС выше по течению, а также обстрелы украинской стороной Каховской ГЭС, которая находится ниже по течению Днепра в Херсонской области. Повышение уровня воды может привести к прорыву дамбы в районе города Каменка-Днепровская и подтоплению близлежащих населенных пунктов и Запорожской АЭС.
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"Они используют эту ситуацию как военную составляющую для подготовки форсирования Днепра, в том числе для захвата Запорожской АЭС. Киевский режим намеренно добивается подтопления левобережной части Запорожской области, которая находится ниже правого берега", - сказал Рогов.
По его словам, киевские власти преследуют цель затопить минную заградительную линию на левом берегу водохранилища.
"Сейчас в регионе установилась сухая погода, сезон дождей прошел, поэтому есть надежда, что уровень воды в водохранилище удастся стабилизировать", - подчеркнул Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьДнепр (город)КиевВладимир РоговЗапорожская АЭС
 
 
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