https://ria.ru/20230505/rezhim-1869998978.html
В Кировской области ввели режим повышенной готовности
В Кировской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 05.05.2023
В Кировской области ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности вводят в Кировской области из-за птичьего гриппа, вирус которого обнаружили в тушках мертвых чаек, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:36
2023-05-05T17:36
2023-05-05T17:36
кировская область
александр соколов
фаленский район
россия
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Режим повышенной готовности вводят в Кировской области из-за птичьего гриппа, вирус которого обнаружили в тушках мертвых чаек, сообщил глава региона Александр Соколов в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось, что в Немском и Фаленском районах была зафиксирована гибель нескольких чаек. В результате лабораторных исследований у погибших чаек выявлен вирус гриппа птиц. "По фактам появления в нашей области птичьего гриппа провели заседание комиссии по предотвращению ЧС. Принял отчет управления ветеринарии и глав районов, где обнаружены зараженные чайки. Решил ввести режим повышенной готовности. Сформирован специальный штаб по этому вопросу", - написал Соколов. Он также поручил локализовать очаги выявления заболевания, провести обработку территорий и расширить границы наблюдения за птицами. "Кроме того, необходимо усилить учет и вакцинацию домашней птицы (в нашей области это регулярный процесс). Обращаюсь к охотпользователям — будьте внимательны при посещении лесов, оперативно сообщайте об обнаружении мертвых птиц", - написал глава региона.
https://ria.ru/20230505/karantin-1869894967.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кировская область, александр соколов, фаленский район, россия, происшествия
Кировская область, Александр Соколов, Фаленский район, Россия, Происшествия
В Кировской области ввели режим повышенной готовности
Глава Кировской области Соколов ввел режим повышенной готовности из-за птичьего гриппа