https://ria.ru/20230505/rezhim-1869998978.html

В Кировской области ввели режим повышенной готовности

В Кировской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 05.05.2023

В Кировской области ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности вводят в Кировской области из-за птичьего гриппа, вирус которого обнаружили в тушках мертвых чаек, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:36

2023-05-05T17:36

2023-05-05T17:36

кировская область

александр соколов

фаленский район

россия

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Режим повышенной готовности вводят в Кировской области из-за птичьего гриппа, вирус которого обнаружили в тушках мертвых чаек, сообщил глава региона Александр Соколов в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось, что в Немском и Фаленском районах была зафиксирована гибель нескольких чаек. В результате лабораторных исследований у погибших чаек выявлен вирус гриппа птиц. "По фактам появления в нашей области птичьего гриппа провели заседание комиссии по предотвращению ЧС. Принял отчет управления ветеринарии и глав районов, где обнаружены зараженные чайки. Решил ввести режим повышенной готовности. Сформирован специальный штаб по этому вопросу", - написал Соколов. Он также поручил локализовать очаги выявления заболевания, провести обработку территорий и расширить границы наблюдения за птицами. "Кроме того, необходимо усилить учет и вакцинацию домашней птицы (в нашей области это регулярный процесс). Обращаюсь к охотпользователям — будьте внимательны при посещении лесов, оперативно сообщайте об обнаружении мертвых птиц", - написал глава региона.

https://ria.ru/20230505/karantin-1869894967.html

https://ria.ru/20230421/chuma-1866786244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кировская область, александр соколов, фаленский район, россия, происшествия