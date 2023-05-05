https://ria.ru/20230505/repressii-1870049916.html

На Западе озабочены репрессиями против УПЦ, считает эксперт

На Западе озабочены репрессиями против УПЦ, считает эксперт - РИА Новости, 05.05.2023

На Западе озабочены репрессиями против УПЦ, считает эксперт

Доклад Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) показывает, что не только в России, но и на Западе озабочены репрессиями украинских властей... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T19:30

2023-05-05T19:30

2023-05-05T19:30

религия

россия

украина

московский патриархат

государственный департамент сша

сша

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Доклад Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) показывает, что не только в России, но и на Западе озабочены репрессиями украинских властей против канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и их обоснованностью, сказал РИА Новости президент Института религии и политики (ИРП) Антон Игнатенко. USCIRF – комиссия при федеральном правительстве США. Ее заявленная цель – "продвигать свободу вероисповедания как принцип внешней политики США". Ранее она рекомендовала Белому дому включить в список государств, "вызывающих особую обеспокоенность в вопросе соблюдения свободы вероисповедания", Индию, Россию, Китай, КНДР, Пакистан, Афганистан, Таджикистан, Туркмению, Сирию, Вьетнам, Мьянму, Эритрею, Иран, Нигерию и Саудовскую Аравию. Доклад USCIRF за 2022 год, вышедший в мае, содержал в разделе "возникающие проблемы в других странах" упоминание, что после начала спецоперации "украинские власти стали пристальнее присматриваться к Украинской православной церкви (УПЦ), исторически и церковно связанной с Московским патриархатом". "Хотя к концу 2022 года украинский парламент не принял ни одного такого закона, запрещающего религиозные группы, его возможность сделать это по-прежнему вызывает серьезную озабоченность", - говорится в докладе. При этом рекомендаций по противодействию действиям Украины в отношении канонической УПЦ в докладе не дается. "Не только в России, но и на Западе звучит обеспокоенность действиями в отношении УПЦ и степенью их правовой обоснованности. В этом русле лежат и оценки американской Комиссии. Они довольно мягкие, Украину не предложено включить ни в один из двух списков "проблемных" стран (страны, рекомендованных для особого наблюдения Госдепу, и стран, вызывающих наибольшую озабоченность – ред.). Доклад ограничен хронологическими рамками 2022 года. Но проблема с УПЦ обозначена, и мониторинг в 2023 году будет продолжен", - полагает Игнатенко. По его мнению, затягивание давления на Церковь с большинством православных верующих раскалывает все украинское общество, и отсутствие быстрого решения конфликта может подорвать базу Зеленского и его партии после завершения боевых действий: "сплочение на националистической основе ослабнет, а конфликт останется". В отношении России, сказал Игнатенко, в докладе сохранены прежние озабоченности, и то, что внутри страны считается заслугой в деле обеспечения безопасности, в устах американцев служит почвой для обвинений. "Отмечено, что указывалось на предполагаемый расцвет "сатанизма" и других религиозных движений - так называемых сект - на Украине. Но USCIRF забывает упомянуть, что перегибы (как, например, ошибочное отождествление хасидизма с сатанизмом) немедленно получили принципиальную негативную оценку российского государства, вплоть до оргвыводов для их авторов. Там также есть утверждения о действиях РФ на территориях боевых действий", – добавил глава ИРП. "Доклад, как зеркало, отражает главное - как США относятся к современной России. Относятся плохо", – заключил Игнатенко. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230505/ukraina-1869902962.html

https://ria.ru/20230430/lavra-1868827736.html

https://ria.ru/20230504/rusofobiya-1869524957.html

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867209060.html

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россия, украина, московский патриархат, государственный департамент сша, сша, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, в мире