https://ria.ru/20230505/remont-1869872979.html
Хоценко обсудил ремонт дорог в Омской области с главой Росавтодора
Хоценко обсудил ремонт дорог в Омской области с главой Росавтодора - РИА Новости, 05.05.2023
Хоценко обсудил ремонт дорог в Омской области с главой Росавтодора
Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале "Хоценко о главном", что обсудил с руководителем Федерального дорожного агентства Романом РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:55
2023-05-05T11:55
2023-05-05T11:55
омская область
омская область
виталий хоценко
роман новиков
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869876671_0:122:1170:780_1920x0_80_0_0_b2055c8f127e3195938c0848f213e459.jpg
ОМСК, 5 мая - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале "Хоценко о главном", что обсудил с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым планы по развитию дорожной инфраструктуры и ремонт дорог в регионе. По словам Виталия Хоценко, приоритетной задачей сейчас является получить поддержку ведомства и привести в порядок региональные дороги. Обсуждались планы Росавтодора по работам на федеральных трассах в Омской области. "В этом году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" нам предстоит отремонтировать порядка 150 км региональных трасс и городских улиц. Сделать это нужно качественно, а главное – в срок. Обсудили также планы работ Росавтодора на подведомственных ему федеральных трассах, проходящих по территории нашей области", - написал глава региона. На реализацию нацпроекта в этом году заложено 6,5 миллиарда рублей, из которых 2,9 миллиарда ‒ средства федерального бюджета. Работы пройдут на 42 объекте. Продолжится реконструкция трассы Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области. Работы здесь стартовали в 2021, их должны завершить к концу 2024 года. Это позволит увеличить пропускную способность загруженного участка, который является подъездом к Омску с восточного направления. Глава Росавтодора подчеркнул, что стоит учитывать требования безопасности и возрастающий трафик, а также отремонтировать магистрали к соцобъектам.
https://ria.ru/20230414/kompleks-1865291121.html
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869876671_89:0:1129:780_1920x0_80_0_0_69cb3f63cf927f39b129a56e138bf0e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, виталий хоценко, роман новиков, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко, Роман Новиков, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
ОМСК, 5 мая - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале "Хоценко о главном", что обсудил с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым планы по развитию дорожной инфраструктуры и ремонт дорог в регионе.
По словам Виталия Хоценко, приоритетной задачей сейчас является получить поддержку ведомства и привести в порядок региональные дороги. Обсуждались планы Росавтодора по работам на федеральных трассах в Омской области.
В Омской области началось строительство молочно-животноводческого комплекса
"В этом году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" нам предстоит отремонтировать порядка 150 км региональных трасс и городских улиц. Сделать это нужно качественно, а главное – в срок. Обсудили также планы работ Росавтодора на подведомственных ему федеральных трассах, проходящих по территории нашей области", - написал глава региона.
На реализацию нацпроекта в этом году заложено 6,5 миллиарда рублей, из которых 2,9 миллиарда ‒ средства федерального бюджета. Работы пройдут на 42 объекте. Продолжится реконструкция трассы Омск
– Нижняя Омка – граница Новосибирской области
. Работы здесь стартовали в 2021, их должны завершить к концу 2024 года. Это позволит увеличить пропускную способность загруженного участка, который является подъездом к Омску с восточного направления. Глава Росавтодора подчеркнул, что стоит учитывать требования безопасности и возрастающий трафик, а также отремонтировать магистрали к соцобъектам.