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Хоценко обсудил ремонт дорог в Омской области с главой Росавтодора - РИА Новости, 05.05.2023
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Омская область
 
11:55 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/remont-1869872979.html
Хоценко обсудил ремонт дорог в Омской области с главой Росавтодора
Хоценко обсудил ремонт дорог в Омской области с главой Росавтодора - РИА Новости, 05.05.2023
Хоценко обсудил ремонт дорог в Омской области с главой Росавтодора
Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале "Хоценко о главном", что обсудил с руководителем Федерального дорожного агентства Романом РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:55
2023-05-05T11:55
омская область
омская область
виталий хоценко
роман новиков
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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ОМСК, 5 мая - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале "Хоценко о главном", что обсудил с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым планы по развитию дорожной инфраструктуры и ремонт дорог в регионе. По словам Виталия Хоценко, приоритетной задачей сейчас является получить поддержку ведомства и привести в порядок региональные дороги. Обсуждались планы Росавтодора по работам на федеральных трассах в Омской области. "В этом году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" нам предстоит отремонтировать порядка 150 км региональных трасс и городских улиц. Сделать это нужно качественно, а главное – в срок. Обсудили также планы работ Росавтодора на подведомственных ему федеральных трассах, проходящих по территории нашей области", - написал глава региона. На реализацию нацпроекта в этом году заложено 6,5 миллиарда рублей, из которых 2,9 миллиарда ‒ средства федерального бюджета. Работы пройдут на 42 объекте. Продолжится реконструкция трассы Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области. Работы здесь стартовали в 2021, их должны завершить к концу 2024 года. Это позволит увеличить пропускную способность загруженного участка, который является подъездом к Омску с восточного направления. Глава Росавтодора подчеркнул, что стоит учитывать требования безопасности и возрастающий трафик, а также отремонтировать магистрали к соцобъектам.
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омская область, виталий хоценко, роман новиков, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко, Роман Новиков, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)

Хоценко обсудил ремонт дорог в Омской области с главой Росавтодора

© Фото : Telegram/"Хоценко о важном"Хоценко обсудил ремонт дорог в Омской области с главой Росавтодора Новиковым
Хоценко обсудил ремонт дорог в Омской области с главой Росавтодора Новиковым - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : Telegram/"Хоценко о важном"
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ОМСК, 5 мая - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале "Хоценко о главном", что обсудил с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым планы по развитию дорожной инфраструктуры и ремонт дорог в регионе.
По словам Виталия Хоценко, приоритетной задачей сейчас является получить поддержку ведомства и привести в порядок региональные дороги. Обсуждались планы Росавтодора по работам на федеральных трассах в Омской области.
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"В этом году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" нам предстоит отремонтировать порядка 150 км региональных трасс и городских улиц. Сделать это нужно качественно, а главное – в срок. Обсудили также планы работ Росавтодора на подведомственных ему федеральных трассах, проходящих по территории нашей области", - написал глава региона.
На реализацию нацпроекта в этом году заложено 6,5 миллиарда рублей, из которых 2,9 миллиарда ‒ средства федерального бюджета. Работы пройдут на 42 объекте. Продолжится реконструкция трассы Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области. Работы здесь стартовали в 2021, их должны завершить к концу 2024 года. Это позволит увеличить пропускную способность загруженного участка, который является подъездом к Омску с восточного направления. Глава Росавтодора подчеркнул, что стоит учитывать требования безопасности и возрастающий трафик, а также отремонтировать магистрали к соцобъектам.
 
Омская областьОмская областьВиталий ХоценкоРоман НовиковФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
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