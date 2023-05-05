https://ria.ru/20230505/remont-1869872979.html

Хоценко обсудил ремонт дорог в Омской области с главой Росавтодора

Хоценко обсудил ремонт дорог в Омской области с главой Росавтодора - РИА Новости, 05.05.2023

Хоценко обсудил ремонт дорог в Омской области с главой Росавтодора

Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале "Хоценко о главном", что обсудил с руководителем Федерального дорожного агентства Романом РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T11:55

2023-05-05T11:55

2023-05-05T11:55

омская область

омская область

виталий хоценко

роман новиков

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

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ОМСК, 5 мая - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале "Хоценко о главном", что обсудил с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым планы по развитию дорожной инфраструктуры и ремонт дорог в регионе. По словам Виталия Хоценко, приоритетной задачей сейчас является получить поддержку ведомства и привести в порядок региональные дороги. Обсуждались планы Росавтодора по работам на федеральных трассах в Омской области. "В этом году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" нам предстоит отремонтировать порядка 150 км региональных трасс и городских улиц. Сделать это нужно качественно, а главное – в срок. Обсудили также планы работ Росавтодора на подведомственных ему федеральных трассах, проходящих по территории нашей области", - написал глава региона. На реализацию нацпроекта в этом году заложено 6,5 миллиарда рублей, из которых 2,9 миллиарда ‒ средства федерального бюджета. Работы пройдут на 42 объекте. Продолжится реконструкция трассы Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области. Работы здесь стартовали в 2021, их должны завершить к концу 2024 года. Это позволит увеличить пропускную способность загруженного участка, который является подъездом к Омску с восточного направления. Глава Росавтодора подчеркнул, что стоит учитывать требования безопасности и возрастающий трафик, а также отремонтировать магистрали к соцобъектам.

https://ria.ru/20230414/kompleks-1865291121.html

омская область

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Артем Смирнов

омская область, виталий хоценко, роман новиков, федеральное дорожное агентство (росавтодор)