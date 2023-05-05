https://ria.ru/20230505/regulirovanie-1869888743.html
В ГД заявили, что Минцифры не готовит нормы регулирования работы блогеров
В ГД заявили, что Минцифры не готовит нормы регулирования работы блогеров - РИА Новости, 05.05.2023
В ГД заявили, что Минцифры не готовит нормы регулирования работы блогеров
Никакого законодательного регулирования для блогеров Минцифры не предлагает и не разрабатывает, заявил в своем Telegram-канале зампредседателя комитета Госдумы... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:27
2023-05-05T12:27
2023-05-05T12:27
общество
антон горелкин
госдума рф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Никакого законодательного регулирования для блогеров Минцифры не предлагает и не разрабатывает, заявил в своем Telegram-канале зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, поделившись также своим мнением, почему необходимость такого регулирования "неочевидна". Ранее РБК сообщило, что Минцифры предлагает разработать нормы регулирования работы для блогеров. Со ссылкой на пресс-службу ведомства указывалось, что "для нормативного регулирования, например, нужно установить, что понимается под термином "блогер" и что включает в себя их деятельность, кроме того, должен быть определен уполномоченный орган, осуществляющий контроль". "На самом деле, верить не надо, никакого регулирования для блогеров Минцифры не предлагает и не разрабатывает", - написал Горелкин в своем Telegram-канале. По мнению депутата, "необходимость такого регулирования неочевидна". "Я даже не уверен, стоит ли выделять блогеров в отдельную группу. Ведь инфоцыган, которые попали под следствие за неуплату налогов, судят не как блогеров, а как предпринимателей, утаивших доход", - добавил он. Как отметил парламентарий, наказание за распространение деструктивной информации уже существует. "Если кого-то смущает, что инфлюенсеры делают это на миллионную аудиторию, то, может быть, следует проработать нормативное определение (понятия – ред.) "публичное распространение" и предусмотреть его градации?" - предложил Горелкин. При этом депутат поддерживает стремление профессионального сообщества определить "этические нормы, самостоятельно решить, кто из их коллег работает добросовестно, а кто обманывает свою аудиторию".
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общество, антон горелкин, госдума рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Антон Горелкин, Госдума РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
В ГД заявили, что Минцифры не готовит нормы регулирования работы блогеров
Депутат Горелкин: Минцифры не разрабатывает законодательное регулирование для блогеров
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости.
Никакого законодательного регулирования для блогеров Минцифры не предлагает и не разрабатывает, заявил в своем Telegram-канале
зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, поделившись также своим мнением, почему необходимость такого регулирования "неочевидна".
Ранее РБК сообщило, что Минцифры
предлагает разработать нормы регулирования работы для блогеров. Со ссылкой на пресс-службу ведомства указывалось, что "для нормативного регулирования, например, нужно установить, что понимается под термином "блогер" и что включает в себя их деятельность, кроме того, должен быть определен уполномоченный орган, осуществляющий контроль".
Блогер Инстасамка покинула Россию после сообщений о блокировке счетов
"На самом деле, верить не надо, никакого регулирования для блогеров Минцифры не предлагает и не разрабатывает", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.
По мнению депутата, "необходимость такого регулирования неочевидна".
"Я даже не уверен, стоит ли выделять блогеров в отдельную группу. Ведь инфоцыган, которые попали под следствие за неуплату налогов, судят не как блогеров, а как предпринимателей, утаивших доход", - добавил он.
Как отметил парламентарий, наказание за распространение деструктивной информации уже существует.
"Если кого-то смущает, что инфлюенсеры делают это на миллионную аудиторию, то, может быть, следует проработать нормативное определение (понятия – ред.) "публичное распространение" и предусмотреть его градации?" - предложил Горелкин.
При этом депутат поддерживает стремление профессионального сообщества определить "этические нормы, самостоятельно решить, кто из их коллег работает добросовестно, а кто обманывает свою аудиторию".
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