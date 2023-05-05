https://ria.ru/20230505/regulirovanie-1869869072.html
Позиции по введению регулирования Telegram-каналов пока нет, заявил Песков
Позиции по введению регулирования Telegram-каналов пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 05.05.2023
Позиции по введению регулирования Telegram-каналов пока нет, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет сформулированной позиции по вопросу введения регулирования Telegram-каналов. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:43
2023-05-05T11:43
2023-05-05T11:51
дмитрий песков
россия
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет сформулированной позиции по вопросу введения регулирования Telegram-каналов.Ранее СМИ сообщили, что глава совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил проанализировать работу Telegram-каналов и, если возникнет необходимость, ввести для них регулирования, как для СМИ.
https://ria.ru/20230418/kanaly-1866029571.html
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дмитрий песков, россия, общество
Дмитрий Песков, Россия, Общество
Позиции по введению регулирования Telegram-каналов пока нет, заявил Песков
Песков заявил, что в Кремле пока нет позиции по введению регулирования Telegram-каналов