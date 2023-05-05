https://ria.ru/20230505/regulirovanie-1869869072.html

Позиции по введению регулирования Telegram-каналов пока нет, заявил Песков

Позиции по введению регулирования Telegram-каналов пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 05.05.2023

Позиции по введению регулирования Telegram-каналов пока нет, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет сформулированной позиции по вопросу введения регулирования Telegram-каналов. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T11:43

2023-05-05T11:43

2023-05-05T11:51

дмитрий песков

россия

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет сформулированной позиции по вопросу введения регулирования Telegram-каналов.Ранее СМИ сообщили, что глава совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил проанализировать работу Telegram-каналов и, если возникнет необходимость, ввести для них регулирования, как для СМИ.

https://ria.ru/20230418/kanaly-1866029571.html

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дмитрий песков, россия, общество