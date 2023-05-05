Рейтинг@Mail.ru
Позиции по введению регулирования Telegram-каналов пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 05.05.2023 (обновлено: 11:51 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/regulirovanie-1869869072.html
Позиции по введению регулирования Telegram-каналов пока нет, заявил Песков
Позиции по введению регулирования Telegram-каналов пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 05.05.2023
Позиции по введению регулирования Telegram-каналов пока нет, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет сформулированной позиции по вопросу введения регулирования Telegram-каналов. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:43
2023-05-05T11:51
дмитрий песков
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741554974_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_d90ee3f8e00885f84c6b62f5cb630cb4.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет сформулированной позиции по вопросу введения регулирования Telegram-каналов.Ранее СМИ сообщили, что глава совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил проанализировать работу Telegram-каналов и, если возникнет необходимость, ввести для них регулирования, как для СМИ.
https://ria.ru/20230418/kanaly-1866029571.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741554974_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_e7af9300a76e73618dfbb381d2b83ee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, россия, общество
Дмитрий Песков, Россия, Общество
Позиции по введению регулирования Telegram-каналов пока нет, заявил Песков

Песков заявил, что в Кремле пока нет позиции по введению регулирования Telegram-каналов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет сформулированной позиции по вопросу введения регулирования Telegram-каналов.
Ранее СМИ сообщили, что глава совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил проанализировать работу Telegram-каналов и, если возникнет необходимость, ввести для них регулирования, как для СМИ.
«
"Нет пока какой-то сформулированной позиции", - ответил Песков на вопрос журналистов, готовы ли в Кремле поддержать такую идею.
Хакер - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Хакеры обнародовали список Telegram-каналов, связанных, по их данным, с ВСУ
18 апреля, 11:47
 
Дмитрий ПесковРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала