https://ria.ru/20230505/putin-1869863693.html
Путин 8 мая проведет переговоры с президентом Киргизии
Путин 8 мая проведет переговоры с президентом Киргизии - РИА Новости, 05.05.2023
Путин 8 мая проведет переговоры с президентом Киргизии
Президент России Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:33
2023-05-05T11:33
2023-05-05T11:58
политика
киргизия
россия
владимир путин
садыр жапаров
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Готовимся к началу следующей недели, она будет достаточно интенсивная. Мы уже говорили, что будет с визитом 8 мая президент Киргизии Жапаров, будут российско-киргизские переговоры, ну и затем, уже 9 числа, парад", - сказал Песков журналистам.Визит Жапарова в Москву по приглашению Путина, как сообщалось ранее, планируется 8 мая. В День Победы 9 мая глава киргизского государства планирует принять участие в праздничном параде на Красной площади российской столицы.
https://ria.ru/20221013/diplomatiya-1823474010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров, дмитрий песков
Политика, Киргизия, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Дмитрий Песков
Путин 8 мая проведет переговоры с президентом Киргизии
Президент России Путин 8 мая проведет переговоры с президентом Киргизии Жапаровым
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Готовимся к началу следующей недели, она будет достаточно интенсивная. Мы уже говорили, что будет с визитом 8 мая президент Киргизии Жапаров, будут российско-киргизские переговоры, ну и затем, уже 9 числа, парад", - сказал Песков журналистам.
Визит Жапарова в Москву
по приглашению Путина, как сообщалось ранее, планируется 8 мая. В День Победы 9 мая глава киргизского государства планирует принять участие в праздничном параде на Красной площади российской столицы.
Межгосударственные отношения России и Киргизии