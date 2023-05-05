https://ria.ru/20230505/putin-1869863693.html

Путин 8 мая проведет переговоры с президентом Киргизии

Путин 8 мая проведет переговоры с президентом Киргизии - РИА Новости, 05.05.2023

Путин 8 мая проведет переговоры с президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T11:33

2023-05-05T11:33

2023-05-05T11:58

политика

киргизия

россия

владимир путин

садыр жапаров

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Готовимся к началу следующей недели, она будет достаточно интенсивная. Мы уже говорили, что будет с визитом 8 мая президент Киргизии Жапаров, будут российско-киргизские переговоры, ну и затем, уже 9 числа, парад", - сказал Песков журналистам.Визит Жапарова в Москву по приглашению Путина, как сообщалось ранее, планируется 8 мая. В День Победы 9 мая глава киргизского государства планирует принять участие в праздничном параде на Красной площади российской столицы.

https://ria.ru/20221013/diplomatiya-1823474010.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров, дмитрий песков