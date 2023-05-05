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Путин 8 мая проведет переговоры с президентом Киргизии - РИА Новости, 05.05.2023
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11:33 05.05.2023 (обновлено: 11:58 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/putin-1869863693.html
Путин 8 мая проведет переговоры с президентом Киргизии
Путин 8 мая проведет переговоры с президентом Киргизии - РИА Новости, 05.05.2023
Путин 8 мая проведет переговоры с президентом Киргизии
Президент России Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:33
2023-05-05T11:58
политика
киргизия
россия
владимир путин
садыр жапаров
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Готовимся к началу следующей недели, она будет достаточно интенсивная. Мы уже говорили, что будет с визитом 8 мая президент Киргизии Жапаров, будут российско-киргизские переговоры, ну и затем, уже 9 числа, парад", - сказал Песков журналистам.Визит Жапарова в Москву по приглашению Путина, как сообщалось ранее, планируется 8 мая. В День Победы 9 мая глава киргизского государства планирует принять участие в праздничном параде на Красной площади российской столицы.
https://ria.ru/20221013/diplomatiya-1823474010.html
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политика, киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров, дмитрий песков
Политика, Киргизия, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Дмитрий Песков
Путин 8 мая проведет переговоры с президентом Киргизии

Президент России Путин 8 мая проведет переговоры с президентом Киргизии Жапаровым

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Готовимся к началу следующей недели, она будет достаточно интенсивная. Мы уже говорили, что будет с визитом 8 мая президент Киргизии Жапаров, будут российско-киргизские переговоры, ну и затем, уже 9 числа, парад", - сказал Песков журналистам.
Визит Жапарова в Москву по приглашению Путина, как сообщалось ранее, планируется 8 мая. В День Победы 9 мая глава киргизского государства планирует принять участие в праздничном параде на Красной площади российской столицы.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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ПолитикаКиргизияРоссияВладимир ПутинСадыр ЖапаровДмитрий Песков
 
 
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