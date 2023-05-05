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Украинские эксперименты могли вызвать падеж птиц, заявило Минобороны

Украинские эксперименты могли вызвать падеж птиц, заявило Минобороны - РИА Новости, 05.05.2023

Украинские эксперименты могли вызвать падеж птиц, заявило Минобороны

Массовый падеж птиц в 2021 году в заповеднике в Херсонской области мог быть связан с экспериментами украинской лаборатории, заявил начальник войск радиационной, РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:29

2023-05-05T17:29

2023-05-05T17:29

херсонская область

россия

игорь кириллов

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Массовый падеж птиц в 2021 году в заповеднике в Херсонской области мог быть связан с экспериментами украинской лаборатории, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Обратите внимание на документально подтвержденный факт массового падежа птицы на территории заповедника в 2021 году, который, по мнению экспертов, носит инфекционный характер. Не исключаем, что одномоментная гибель была спровоцирована проводимыми экспериментами и пренебрежительным отношением к требованиям биобезопасности", - сказал Кириллов на брифинге. По его словам, поспешно сбежавшие после освобождения Херсонской области участники проекта предлагали оставшимся в заповеднике сотрудникам за вознаграждение вывезти или уничтожить результаты исследований, особенно документацию, подтверждающую факт массового падежа птиц. Кириллов рассказал, что на прошедшей неделе специалисты Минобороны РФ совместно с сотрудниками ФСБ и Россельхознадзора работали на территории биосферного заповедника имени Фальц-Фейна в населенном пункте Аскания-Нова в Херсонской области. Из архивных документов ветеринарной лаборатории заповедника было установлено, что его сотрудники вплоть до 2022 года отбирали и передавали за рубеж биологический материал, полученный от перелетных птиц. "Исследования проводились под руководством заместителя директора по международному сотрудничеству харьковского Института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины Дениса Музыки. К сбору и отправке биоматериалов привлекались сотрудники заповедника - Виктор Гавриленко и Александр Мезинов", - уточнил начальник войск РХБЗ. Кроме того, в ходе осмотра ветеринарной биолаборатории на территории заповедника были выявлены грубейшие нарушения требований биологической безопасности. Так, работы проводились в необорудованных помещениях, сохранность коллекций никем не обеспечивалась и не контролировалась, в ряде случаев хранение высокопатогенного биоматериала осуществлялось даже на дому у сотрудников, отметил Кириллов.

https://ria.ru/20230302/yaponiya-1855256939.html

https://ria.ru/20230407/klintukh-1863767500.html

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