https://ria.ru/20230505/protest-1869909375.html
Польские перевозчики в знак протеста перекрыли дорогу на границе с Украиной
Польские перевозчики в знак протеста перекрыли дорогу на границе с Украиной - РИА Новости, 05.05.2023
Польские перевозчики в знак протеста перекрыли дорогу на границе с Украиной
Польские автомобильные грузоперевозчики перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорохуске Люблинского воеводства, из-за чего образовалась очередь из нескольких РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T13:24
2023-05-05T13:24
2023-05-05T13:51
в мире
украина
люблинское воеводство
авто
люблин
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869908274_0:54:1896:1121_1920x0_80_0_0_7682d018f8d7149c304b7949386c27a2.jpg
ВАРШАВА, 5 мая — РИА Новости. Польские автомобильные грузоперевозчики перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорохуске Люблинского воеводства, из-за чего образовалась очередь из нескольких сотен фур, сообщила местная администрация. По словам пресс-секретаря Палаты таможенного управления в Люблине Михала Деруса, непосредственно перед погранпереходом очереди из грузовиков нет, но возможности выехать из Польши ждут около 370 грузовиков. "Из-за протеста перевозчиков очередь из выезжающих на Украину машин может растягиваться. Сейчас протестующие пропускают пять фур в час. Приоритет отдается машинам, которые перевозят опасные товары", — отметил сотрудник ведомства.По данным украинской стороны, в электронной очереди зарегистрировано уже 3200 фур. Протестующие добиваются возвращения системы выдачи разрешений для украинских перевозчиков, которую отменили после начала российской военной операции. Акция протеста может продлиться до начала июня. Польские компании фиксируют значительные убытки из-за отмены транспортных лицензий украинскими властями и решения Брюсселя отменить разрешения на въезд в ЕС.
https://ria.ru/20230504/polsha-1869695306.html
https://ria.ru/20230420/prodovolstvie-1866578526.html
украина
люблинское воеводство
люблин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869908274_0:0:1580:1184_1920x0_80_0_0_1bddcd74e8f45737d1ae5a084b8c1e46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, люблинское воеводство, авто, люблин, евросоюз
В мире, Украина, Люблинское воеводство, Авто, Люблин, Евросоюз
Польские перевозчики в знак протеста перекрыли дорогу на границе с Украиной
Польские перевозчики в знак протеста перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорохуске