Рейтинг@Mail.ru
Польские перевозчики в знак протеста перекрыли дорогу на границе с Украиной - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 05.05.2023 (обновлено: 13:51 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/protest-1869909375.html
Польские перевозчики в знак протеста перекрыли дорогу на границе с Украиной
Польские перевозчики в знак протеста перекрыли дорогу на границе с Украиной - РИА Новости, 05.05.2023
Польские перевозчики в знак протеста перекрыли дорогу на границе с Украиной
Польские автомобильные грузоперевозчики перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорохуске Люблинского воеводства, из-за чего образовалась очередь из нескольких РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T13:24
2023-05-05T13:51
в мире
украина
люблинское воеводство
авто
люблин
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869908274_0:54:1896:1121_1920x0_80_0_0_7682d018f8d7149c304b7949386c27a2.jpg
ВАРШАВА, 5 мая — РИА Новости. Польские автомобильные грузоперевозчики перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорохуске Люблинского воеводства, из-за чего образовалась очередь из нескольких сотен фур, сообщила местная администрация. По словам пресс-секретаря Палаты таможенного управления в Люблине Михала Деруса, непосредственно перед погранпереходом очереди из грузовиков нет, но возможности выехать из Польши ждут около 370 грузовиков. "Из-за протеста перевозчиков очередь из выезжающих на Украину машин может растягиваться. Сейчас протестующие пропускают пять фур в час. Приоритет отдается машинам, которые перевозят опасные товары", — отметил сотрудник ведомства.По данным украинской стороны, в электронной очереди зарегистрировано уже 3200 фур. Протестующие добиваются возвращения системы выдачи разрешений для украинских перевозчиков, которую отменили после начала российской военной операции. Акция протеста может продлиться до начала июня. Польские компании фиксируют значительные убытки из-за отмены транспортных лицензий украинскими властями и решения Брюсселя отменить разрешения на въезд в ЕС.
https://ria.ru/20230504/polsha-1869695306.html
https://ria.ru/20230420/prodovolstvie-1866578526.html
украина
люблинское воеводство
люблин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869908274_0:0:1580:1184_1920x0_80_0_0_1bddcd74e8f45737d1ae5a084b8c1e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, люблинское воеводство, авто, люблин, евросоюз
В мире, Украина, Люблинское воеводство, Авто, Люблин, Евросоюз
Польские перевозчики в знак протеста перекрыли дорогу на границе с Украиной

Польские перевозчики в знак протеста перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорохуске

© Фото : Rafał MeklerПольские автомобильные грузоперевозчики перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорохуске
Польские автомобильные грузоперевозчики перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорохуске - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : Rafał Mekler
Польские автомобильные грузоперевозчики перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорохуске
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 5 мая — РИА Новости. Польские автомобильные грузоперевозчики перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорохуске Люблинского воеводства, из-за чего образовалась очередь из нескольких сотен фур, сообщила местная администрация.
По словам пресс-секретаря Палаты таможенного управления в Люблине Михала Деруса, непосредственно перед погранпереходом очереди из грузовиков нет, но возможности выехать из Польши ждут около 370 грузовиков.
Польские пограничники - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Француз протаранил шлагбаум на границе Польши, желая жить в России
4 мая, 15:41
"Из-за протеста перевозчиков очередь из выезжающих на Украину машин может растягиваться. Сейчас протестующие пропускают пять фур в час. Приоритет отдается машинам, которые перевозят опасные товары", — отметил сотрудник ведомства.
По данным украинской стороны, в электронной очереди зарегистрировано уже 3200 фур.
Протестующие добиваются возвращения системы выдачи разрешений для украинских перевозчиков, которую отменили после начала российской военной операции. Акция протеста может продлиться до начала июня.
Польские компании фиксируют значительные убытки из-за отмены транспортных лицензий украинскими властями и решения Брюсселя отменить разрешения на въезд в ЕС.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Польские фермеры протестуют против ввоза продовольствия с Украины
20 апреля, 12:26
 
В миреУкраинаЛюблинское воеводствоАвтоЛюблинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала