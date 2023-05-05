https://ria.ru/20230505/proryv-1869904274.html

Карчаа рассказал, чем грозит прорыв дамбы Каховского водохранилища

Карчаа рассказал, чем грозит прорыв дамбы Каховского водохранилища - РИА Новости, 05.05.2023

Карчаа рассказал, чем грозит прорыв дамбы Каховского водохранилища

Возможный прорыв дамбы Каховского водохранилища будет грозить возгораниями на Запорожской АЭС, заявил советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T13:10

2023-05-05T13:10

2023-05-05T13:48

днепропетровск

запорожье

днепр (город)

запорожская аэс

росэнергоатом

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запорожская область

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Возможный прорыв дамбы Каховского водохранилища будет грозить возгораниями на Запорожской АЭС, заявил советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".Брызгальные бассейны — это часть системы охлаждения воды на ЗАЭС, напомнил советник."Любое затопление силовых кабельных линий несет в себе угрозу замыкания. Замыкание, в свою очередь, дальше несет в себе угрозу возгораний", — отметил Карчаа.Как сообщил накануне РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Причин несколько: половодье и неконтролируемый сброс воды с ГЭС в Днепропетровске и Запорожье, которые находятся выше по Днепру под контролем Киева, а также обстрелы Каховской гидроэлектростанции со стороны украинских военных.Повышение уровня воды может привести к прорыву дамбы в районе города Каменка-Днепровская и подтоплению близлежащих населенных пунктов, а также Запорожской АЭС, уточнил Рогов.Левобережье Днепра в Херсонской области сейчас находится под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и регулярно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережных районов, в том числе по Новой Каховке, Каховской ГЭС и ЗАЭС.

https://ria.ru/20230504/aes-1869598512.html

https://ria.ru/20230422/obstanovka-1867081908.html

днепропетровск

запорожье

днепр (город)

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