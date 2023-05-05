Карчаа рассказал, чем грозит прорыв дамбы Каховского водохранилища
Карчаа: возможный прорыв дамбы Каховского водохранилища будет грозить пожарами на ЗАЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Возможный прорыв дамбы Каховского водохранилища будет грозить возгораниями на Запорожской АЭС, заявил советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
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"Если, не дай бог, прорвет <...> то часть Энергодара со стороны брызгальных бассейнов, часть Запорожской атомной станции тоже окажется в зоне подтопления. Соответственно, существует риск того, что будут затоплены силовые кабельные линии насосных установок и дренажных установок и это создаст достаточно серьезные проблемы для эксплуатации станции и обеспечения ядерной безопасности", — подчеркнул он.
Брызгальные бассейны — это часть системы охлаждения воды на ЗАЭС, напомнил советник.
"Любое затопление силовых кабельных линий несет в себе угрозу замыкания. Замыкание, в свою очередь, дальше несет в себе угрозу возгораний", — отметил Карчаа.
Как сообщил накануне РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Причин несколько: половодье и неконтролируемый сброс воды с ГЭС в Днепропетровске и Запорожье, которые находятся выше по Днепру под контролем Киева, а также обстрелы Каховской гидроэлектростанции со стороны украинских военных.
Повышение уровня воды может привести к прорыву дамбы в районе города Каменка-Днепровская и подтоплению близлежащих населенных пунктов, а также Запорожской АЭС, уточнил Рогов.
Левобережье Днепра в Херсонской области сейчас находится под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и регулярно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережных районов, в том числе по Новой Каховке, Каховской ГЭС и ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — на ней расположены шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России.