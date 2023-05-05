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Карчаа рассказал, чем грозит прорыв дамбы Каховского водохранилища - РИА Новости, 05.05.2023
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13:10 05.05.2023 (обновлено: 13:48 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/proryv-1869904274.html
Карчаа рассказал, чем грозит прорыв дамбы Каховского водохранилища
Карчаа рассказал, чем грозит прорыв дамбы Каховского водохранилища - РИА Новости, 05.05.2023
Карчаа рассказал, чем грозит прорыв дамбы Каховского водохранилища
Возможный прорыв дамбы Каховского водохранилища будет грозить возгораниями на Запорожской АЭС, заявил советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T13:10
2023-05-05T13:48
днепропетровск
запорожье
днепр (город)
запорожская аэс
росэнергоатом
энергодар
запорожская область
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Возможный прорыв дамбы Каховского водохранилища будет грозить возгораниями на Запорожской АЭС, заявил советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".Брызгальные бассейны — это часть системы охлаждения воды на ЗАЭС, напомнил советник."Любое затопление силовых кабельных линий несет в себе угрозу замыкания. Замыкание, в свою очередь, дальше несет в себе угрозу возгораний", — отметил Карчаа.Как сообщил накануне РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Причин несколько: половодье и неконтролируемый сброс воды с ГЭС в Днепропетровске и Запорожье, которые находятся выше по Днепру под контролем Киева, а также обстрелы Каховской гидроэлектростанции со стороны украинских военных.Повышение уровня воды может привести к прорыву дамбы в районе города Каменка-Днепровская и подтоплению близлежащих населенных пунктов, а также Запорожской АЭС, уточнил Рогов.Левобережье Днепра в Херсонской области сейчас находится под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и регулярно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережных районов, в том числе по Новой Каховке, Каховской ГЭС и ЗАЭС.
https://ria.ru/20230504/aes-1869598512.html
https://ria.ru/20230422/obstanovka-1867081908.html
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запорожье
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днепропетровск, запорожье, днепр (город), запорожская аэс, росэнергоатом, энергодар, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Днепропетровск, Запорожье, Днепр (город), Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Энергодар, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Карчаа рассказал, чем грозит прорыв дамбы Каховского водохранилища

Карчаа: возможный прорыв дамбы Каховского водохранилища будет грозить пожарами на ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Возможный прорыв дамбы Каховского водохранилища будет грозить возгораниями на Запорожской АЭС, заявил советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Если, не дай бог, прорвет <...> то часть Энергодара со стороны брызгальных бассейнов, часть Запорожской атомной станции тоже окажется в зоне подтопления. Соответственно, существует риск того, что будут затоплены силовые кабельные линии насосных установок и дренажных установок и это создаст достаточно серьезные проблемы для эксплуатации станции и обеспечения ядерной безопасности", — подчеркнул он.

Брызгальные бассейны — это часть системы охлаждения воды на ЗАЭС, напомнил советник.
"Любое затопление силовых кабельных линий несет в себе угрозу замыкания. Замыкание, в свою очередь, дальше несет в себе угрозу возгораний", — отметил Карчаа.
Запорожская атомная электростанция в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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Как сообщил накануне РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Причин несколько: половодье и неконтролируемый сброс воды с ГЭС в Днепропетровске и Запорожье, которые находятся выше по Днепру под контролем Киева, а также обстрелы Каховской гидроэлектростанции со стороны украинских военных.
Повышение уровня воды может привести к прорыву дамбы в районе города Каменка-Днепровская и подтоплению близлежащих населенных пунктов, а также Запорожской АЭС, уточнил Рогов.
Левобережье Днепра в Херсонской области сейчас находится под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и регулярно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережных районов, в том числе по Новой Каховке, Каховской ГЭС и ЗАЭС.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — на ней расположены шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России.

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