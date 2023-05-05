https://ria.ru/20230505/proekty-1869996306.html

РХБЗ: Минэнерго США способно оплачивать биопроекты в обход конгресса

РХБЗ: Минэнерго США способно оплачивать биопроекты в обход конгресса - РИА Новости, 05.05.2023

РХБЗ: Минэнерго США способно оплачивать биопроекты в обход конгресса

Министерство энергетики США обладает возможностью без запроса конгресса США финансировать военно-биологические программы из неизрасходованного за финансовый год РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:31

2023-05-05T17:31

2023-05-05T17:31

в мире

сша

войска рхбз

конгресс сша

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Министерство энергетики США обладает возможностью без запроса конгресса США финансировать военно-биологические программы из неизрасходованного за финансовый год остатка ассигнований, сообщил в пятницу журналистам начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, при непосредственном участии министерство энергетики США были запущены десятки проектов двойного назначения, имеющих шифр "Пи" (P-157, -316, -490 и т.д.), в рамках которых изучались генетическая изменчивость в зонах радиоактивного заражения, распространение туберкулеза и других микобактериальных инфекций, а также экономически значимых заболеваний животных - африканской и классической чумы свиней. Он напомнил, что только официально в этом году министерство энергетики США выделило 105 млн долларов на исследования по проекту "Виртуальная среда исследований в области подготовки к биоугрозам", в рамках которого планируется изучить особенности эпидемического распространения особо опасных заболеваний. В подтверждение своих слов он привел слова вероятного кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего. "Какое отношение министерство имеет к борьбе с биологическими угрозами и реализует проекты, имеющие признаки двойного назначения?", - задался вопросом Кириллов.

https://ria.ru/20230425/patrushev-1867598690.html

https://ria.ru/20230412/biolaboratorii-1864787056.html

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в мире, сша, войска рхбз, конгресс сша