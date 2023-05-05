https://ria.ru/20230505/proekty-1869996306.html
РХБЗ: Минэнерго США способно оплачивать биопроекты в обход конгресса
РХБЗ: Минэнерго США способно оплачивать биопроекты в обход конгресса - РИА Новости, 05.05.2023
РХБЗ: Минэнерго США способно оплачивать биопроекты в обход конгресса
Министерство энергетики США обладает возможностью без запроса конгресса США финансировать военно-биологические программы из неизрасходованного за финансовый год РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:31
2023-05-05T17:31
2023-05-05T17:31
в мире
сша
войска рхбз
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Министерство энергетики США обладает возможностью без запроса конгресса США финансировать военно-биологические программы из неизрасходованного за финансовый год остатка ассигнований, сообщил в пятницу журналистам начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, при непосредственном участии министерство энергетики США были запущены десятки проектов двойного назначения, имеющих шифр "Пи" (P-157, -316, -490 и т.д.), в рамках которых изучались генетическая изменчивость в зонах радиоактивного заражения, распространение туберкулеза и других микобактериальных инфекций, а также экономически значимых заболеваний животных - африканской и классической чумы свиней. Он напомнил, что только официально в этом году министерство энергетики США выделило 105 млн долларов на исследования по проекту "Виртуальная среда исследований в области подготовки к биоугрозам", в рамках которого планируется изучить особенности эпидемического распространения особо опасных заболеваний. В подтверждение своих слов он привел слова вероятного кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего. "Какое отношение министерство имеет к борьбе с биологическими угрозами и реализует проекты, имеющие признаки двойного назначения?", - задался вопросом Кириллов.
https://ria.ru/20230425/patrushev-1867598690.html
https://ria.ru/20230412/biolaboratorii-1864787056.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, войска рхбз, конгресс сша
В мире, США, Войска РХБЗ, Конгресс США
РХБЗ: Минэнерго США способно оплачивать биопроекты в обход конгресса
Кириллов: Минэнерго США способно оплачивать военно-биологические проекты в обход конгресса
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Министерство энергетики США обладает возможностью без запроса конгресса США финансировать военно-биологические программы из неизрасходованного за финансовый год остатка ассигнований, сообщил в пятницу журналистам начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«
"Непрозрачный характер деятельности минэнергетики подчеркивается тем, что оно пользуется исключительным правом не возвращать в американское Казначейство неизрасходованные за финансовый год ассигнования и направлять их на незаявленные в бюджете будущие расходы. Данный факт подтверждается отчетом счетной палаты США от 25 июля 2022 года. Такой подход не требует осуществления дополнительных запросов в конгресс США и позволяет беспрепятственно финансировать американские военно-биологические программы", - сообщил Кириллов.
Патрушев призвал ученых к противодействию планам США по биологической войне
По его словам, при непосредственном участии министерство энергетики США были запущены десятки проектов двойного назначения, имеющих шифр "Пи" (P-157, -316, -490 и т.д.), в рамках которых изучались генетическая изменчивость в зонах радиоактивного заражения, распространение туберкулеза и других микобактериальных инфекций, а также экономически значимых заболеваний животных - африканской и классической чумы свиней.
Он напомнил, что только официально в этом году министерство энергетики США выделило 105 млн долларов на исследования по проекту "Виртуальная среда исследований в области подготовки к биоугрозам", в рамках которого планируется изучить особенности эпидемического распространения особо опасных заболеваний.
В подтверждение своих слов он привел слова вероятного кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего.
«
"Еще с начала 2000-х годов Вашингтон ежегодно тратил более 2 млрд долларов на программы по развитию биологического оружия. Однако Пентагон с опаской относится к такому роду деятельности, так как за разработку биологического оружия в соответствии с Женевской Конвенцией предусматривается ответственность", - привел генерал слова Кеннеди.
"Какое отношение министерство имеет к борьбе с биологическими угрозами и реализует проекты, имеющие признаки двойного назначения?", - задался вопросом Кириллов.
Комиссия рассказала об особенностях военно-биологической программы США