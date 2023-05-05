https://ria.ru/20230505/priem-1869954558.html
В Кремле не будет традиционного приема на День Победы
В Кремле не будет традиционного приема на День Победы - РИА Новости, 05.05.2023
В Кремле не будет традиционного приема на День Победы
Традиционного приема в Кремле 9 мая не будет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:58
2023-05-05T15:58
2023-05-05T16:46
день победы
дмитрий песков
парад победы
общество
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Традиционного приема в Кремле 9 мая не будет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет", — ответил он на вопрос, запланировано ли это мероприятие в текущем году.В День Победы президент обычно встречался с ветеранами Великой Отечественной войны. Последнее такое мероприятие состоялось в 2019 году. Кроме того, в Большом Кремлевском дворце проводится прием для глав иностранных делегаций, приехавших на парад в Москву.
https://ria.ru/20230504/parad-1869625761.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, дмитрий песков, парад победы, общество
День Победы, Дмитрий Песков, Парад Победы, Общество
В Кремле не будет традиционного приема на День Победы
Песков заявил, что традиционного приема на День Победы в Кремле не будет
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Традиционного приема в Кремле 9 мая не будет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет", — ответил он на вопрос, запланировано ли это мероприятие в текущем году.
В День Победы президент обычно встречался с ветеранами Великой Отечественной войны. Последнее такое мероприятие состоялось в 2019 году.
Кроме того, в Большом Кремлевском дворце проводится прием для глав иностранных делегаций, приехавших на парад в Москву.
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