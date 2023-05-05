https://ria.ru/20230505/priem-1869954558.html

В Кремле не будет традиционного приема на День Победы

В Кремле не будет традиционного приема на День Победы - РИА Новости, 05.05.2023

В Кремле не будет традиционного приема на День Победы

Традиционного приема в Кремле 9 мая не будет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:58

2023-05-05T15:58

2023-05-05T16:46

день победы

дмитрий песков

парад победы

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786818851_0:0:3253:1831_1920x0_80_0_0_9ede7bc36ccfae36581d27cdb60f3d83.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Традиционного приема в Кремле 9 мая не будет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет", — ответил он на вопрос, запланировано ли это мероприятие в текущем году.В День Победы президент обычно встречался с ветеранами Великой Отечественной войны. Последнее такое мероприятие состоялось в 2019 году. Кроме того, в Большом Кремлевском дворце проводится прием для глав иностранных делегаций, приехавших на парад в Москву.

https://ria.ru/20230504/parad-1869625761.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

день победы, дмитрий песков, парад победы, общество