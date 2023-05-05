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В Кремле не будет традиционного приема на День Победы - РИА Новости, 05.05.2023
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15:58 05.05.2023 (обновлено: 16:46 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/priem-1869954558.html
В Кремле не будет традиционного приема на День Победы
В Кремле не будет традиционного приема на День Победы - РИА Новости, 05.05.2023
В Кремле не будет традиционного приема на День Победы
Традиционного приема в Кремле 9 мая не будет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:58
2023-05-05T16:46
день победы
дмитрий песков
парад победы
общество
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Традиционного приема в Кремле 9 мая не будет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет", — ответил он на вопрос, запланировано ли это мероприятие в текущем году.В День Победы президент обычно встречался с ветеранами Великой Отечественной войны. Последнее такое мероприятие состоялось в 2019 году. Кроме того, в Большом Кремлевском дворце проводится прием для глав иностранных делегаций, приехавших на парад в Москву.
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день победы, дмитрий песков, парад победы, общество
День Победы, Дмитрий Песков, Парад Победы, Общество
В Кремле не будет традиционного приема на День Победы

Песков заявил, что традиционного приема на День Победы в Кремле не будет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Большой Кремлевский дворец
Вид на Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Большой Кремлевский дворец . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Традиционного приема в Кремле 9 мая не будет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет", — ответил он на вопрос, запланировано ли это мероприятие в текущем году.
В День Победы президент обычно встречался с ветеранами Великой Отечественной войны. Последнее такое мероприятие состоялось в 2019 году.
Кроме того, в Большом Кремлевском дворце проводится прием для глав иностранных делегаций, приехавших на парад в Москву.
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