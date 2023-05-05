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Лидер Приднестровья рассказал, что могло стать последствием терактов - РИА Новости, 05.05.2023
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20:56 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/pridnestrove-1870068702.html
Лидер Приднестровья рассказал, что могло стать последствием терактов
Лидер Приднестровья рассказал, что могло стать последствием терактов - РИА Новости, 05.05.2023
Лидер Приднестровья рассказал, что могло стать последствием терактов
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что в Приднестровье могли ввести иностранные войска, если бы теракты РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T20:56
2023-05-05T20:56
в мире
украина
румыния
вадим красносельский
кишинев
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ТИРАСПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что в Приднестровье могли ввести иностранные войска, если бы теракты не удалось предотвратить. "Последствия могли быть необратимыми вплоть до ввода войск для расследования данного дела, тогда бы уже совершенного теракта на территории Приднестровья. Я имею в виду иностранные полицейские силы", - сказал Красносельский в программе "Эфир с президентом". Он также считает, что в Приднестровье "большой риск выхода конфликта, который идет сейчас на Украине, за пределы границ Украины". "Потому что любой выход – это шаг к мировой войне. А по современному вооружению любая мировая война – это ядерная война. Может, кто-то этого хотел? Не исключаю, сложно судить. Тем не менее, естественно, Приднестровье, Молдову затянули бы сюда. Там уже Румыния – страна НАТО. Просматривается прямой конфликт между Румынией как страной НАТО и Российской Федерацией, которая защищала бы своих граждан здесь", - отметил глава Приднестпровья. Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дают признательные показания. Вскоре прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева. В конце апреля председатель Следственного комитета ПМР Вячеслав Брынзарь заявил, что уголовное дело по подготовке терактов в республике, которые предотвратили спецслужбы, находится на финальной стадии.
https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856784414.html
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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в мире, украина, румыния, вадим красносельский, кишинев
В мире, Украина, Румыния, Вадим Красносельский, Кишинев
Лидер Приднестровья рассказал, что могло стать последствием терактов

Глава ПМР Красносельский: последствием терактов мог стать ввод иностранных войск

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГлава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что в Приднестровье могли ввести иностранные войска, если бы теракты не удалось предотвратить.
"Последствия могли быть необратимыми вплоть до ввода войск для расследования данного дела, тогда бы уже совершенного теракта на территории Приднестровья. Я имею в виду иностранные полицейские силы", - сказал Красносельский в программе "Эфир с президентом".
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Он также считает, что в Приднестровье "большой риск выхода конфликта, который идет сейчас на Украине, за пределы границ Украины". "Потому что любой выход – это шаг к мировой войне. А по современному вооружению любая мировая война – это ядерная война. Может, кто-то этого хотел? Не исключаю, сложно судить. Тем не менее, естественно, Приднестровье, Молдову затянули бы сюда. Там уже Румыния – страна НАТО. Просматривается прямой конфликт между Румынией как страной НАТО и Российской Федерацией, которая защищала бы своих граждан здесь", - отметил глава Приднестпровья.
Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дают признательные показания. Вскоре прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева. В конце апреля председатель Следственного комитета ПМР Вячеслав Брынзарь заявил, что уголовное дело по подготовке терактов в республике, которые предотвратили спецслужбы, находится на финальной стадии.
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В миреУкраинаРумынияВадим КрасносельскийКишинев
 
 
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