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Спасатель в Башкирии сделал предложение девушке, поднявшись к ее балкону

Спасатель в Башкирии сделал предложение девушке, поднявшись к ее балкону - РИА Новости, 05.05.2023

Спасатель в Башкирии сделал предложение девушке, поднявшись к ее балкону

В Бирске спасатель Никита Слободчиков на автолестнице пожарной машины поднялся к балкону девушки и предложил ей выйти за него замуж, сообщило управление МЧС по... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T21:13

2023-05-05T21:13

2023-05-05T21:51

хорошие новости

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 5 мая — РИА Новости. В Бирске спасатель Никита Слободчиков на автолестнице пожарной машины поднялся к балкону девушки и предложил ей выйти за него замуж, сообщило управление МЧС по Башкирии в Telegram-канале.На опубликованном видео пожарный с букетом цветов поднимается на уровень седьмого этажа жилого дома. На балконе появляется девушка. Он дарит ей цветы и делает предложение. "У меня на сердце пожар, и тушить его не хочется. У меня один вопрос – ты станешь моей женой?" — спросил спасатель и получил согласие.Как уточнили в региональном управлении МЧС, предложение девушке сделал старший инспектор Бирского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

https://rsport.ria.ru/20230402/bellator-1862426374.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бирск, республика башкортостан, россия, гу мчс по башкортостану, общество