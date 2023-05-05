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Спасатель в Башкирии сделал предложение девушке, поднявшись к ее балкону
Спасатель в Башкирии сделал предложение девушке, поднявшись к ее балкону - РИА Новости, 05.05.2023
Спасатель в Башкирии сделал предложение девушке, поднявшись к ее балкону
В Бирске спасатель Никита Слободчиков на автолестнице пожарной машины поднялся к балкону девушки и предложил ей выйти за него замуж, сообщило управление МЧС по... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T21:13
2023-05-05T21:13
2023-05-05T21:51
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УФА, 5 мая — РИА Новости. В Бирске спасатель Никита Слободчиков на автолестнице пожарной машины поднялся к балкону девушки и предложил ей выйти за него замуж, сообщило управление МЧС по Башкирии в Telegram-канале.На опубликованном видео пожарный с букетом цветов поднимается на уровень седьмого этажа жилого дома. На балконе появляется девушка. Он дарит ей цветы и делает предложение. "У меня на сердце пожар, и тушить его не хочется. У меня один вопрос – ты станешь моей женой?" — спросил спасатель и получил согласие.Как уточнили в региональном управлении МЧС, предложение девушке сделал старший инспектор Бирского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы.
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Спасатель в Башкирии сделал предложение девушке, поднявшись к ее балкону
В Башкирии спасатель сделал предложение девушке, поднявшись на автолестнице к ее балкону