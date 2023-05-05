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Спасатель в Башкирии сделал предложение девушке, поднявшись к ее балкону - РИА Новости, 05.05.2023
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Хорошие новости
 
21:13 05.05.2023 (обновлено: 21:51 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/predlozhenie-1870070613.html
Спасатель в Башкирии сделал предложение девушке, поднявшись к ее балкону
Спасатель в Башкирии сделал предложение девушке, поднявшись к ее балкону - РИА Новости, 05.05.2023
Спасатель в Башкирии сделал предложение девушке, поднявшись к ее балкону
В Бирске спасатель Никита Слободчиков на автолестнице пожарной машины поднялся к балкону девушки и предложил ей выйти за него замуж, сообщило управление МЧС по... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T21:13
2023-05-05T21:51
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УФА, 5 мая — РИА Новости. В Бирске спасатель Никита Слободчиков на автолестнице пожарной машины поднялся к балкону девушки и предложил ей выйти за него замуж, сообщило управление МЧС по Башкирии в Telegram-канале.На опубликованном видео пожарный с букетом цветов поднимается на уровень седьмого этажа жилого дома. На балконе появляется девушка. Он дарит ей цветы и делает предложение. "У меня на сердце пожар, и тушить его не хочется. У меня один вопрос – ты станешь моей женой?" — спросил спасатель и получил согласие.Как уточнили в региональном управлении МЧС, предложение девушке сделал старший инспектор Бирского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бирск, республика башкортостан, россия, гу мчс по башкортостану, общество
Хорошие новости, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Бирск, Республика Башкортостан, Россия, ГУ МЧС по Башкортостану, Общество
Спасатель в Башкирии сделал предложение девушке, поднявшись к ее балкону

В Башкирии спасатель сделал предложение девушке, поднявшись на автолестнице к ее балкону

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС
Нашивка сотрудника МЧС - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 5 мая — РИА Новости. В Бирске спасатель Никита Слободчиков на автолестнице пожарной машины поднялся к балкону девушки и предложил ей выйти за него замуж, сообщило управление МЧС по Башкирии в Telegram-канале.
На опубликованном видео пожарный с букетом цветов поднимается на уровень седьмого этажа жилого дома. На балконе появляется девушка. Он дарит ей цветы и делает предложение.
"У меня на сердце пожар, и тушить его не хочется. У меня один вопрос – ты станешь моей женой?" — спросил спасатель и получил согласие.
Как уточнили в региональном управлении МЧС, предложение девушке сделал старший инспектор Бирского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы.
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Хорошие новостиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БирскРеспублика БашкортостанРоссияГУ МЧС по БашкортостануОбщество
 
 
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