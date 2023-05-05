https://ria.ru/20230505/prazdnovanie-1869884243.html
Франция не пригласила Россию на празднование окончания Второй мировой войны
Франция не пригласила Россию на празднование окончания Второй мировой войны - РИА Новости, 05.05.2023
Франция не пригласила Россию на празднование окончания Второй мировой войны
Франция второй год подряд не приглашает Россию ни на празднование окончания Второй Мировой войны 8 мая, ни на другие государственные приемы, сообщил РИА Новости РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:14
2023-05-05T12:14
2023-05-05T13:02
франция
россия
в мире
париж
алексей мешков
день победы
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ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Франция второй год подряд не приглашает Россию ни на празднование окончания Второй Мировой войны 8 мая, ни на другие государственные приемы, сообщил РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков.Посол подчеркнул, что несмотря на это французские власти дали РФ все необходимые разрешения для проведения традиционных мероприятий ко Дню Победы."Это мероприятие (возложение венков на Пер-Лашез) согласовано французами, а также возложение венков в Нуайе-Сен-Мартен. Кроме того, вчера в нашем Российском духовно-культурном центре прошла презентация с большим участием зрителей фильма "Нюрнберг", - рассказал глава российской дипмиссии.В пятницу посол РФ во Франции возложил венки к памятнику русским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже. Мероприятие приурочено ко Дню Победы 9 мая.
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франция, россия, в мире, париж, алексей мешков, день победы
Франция, Россия, В мире, Париж, Алексей Мешков, День Победы
Франция не пригласила Россию на празднование окончания Второй мировой войны
Посол Мешков: Франция не пригласила Россию на празднование окончания Второй мировой войны
ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Франция второй год подряд не приглашает Россию ни на празднование окончания Второй Мировой войны 8 мая, ни на другие государственные приемы, сообщил РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков.
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"Франция второй год подряд не приглашает Россию ни на празднование (окончания Второй Мировой войны) 8 мая, ни на другие государственные приемы, проводимые во Франции, в том числе и на День взятия Бастилии. Эта политическая линия продолжается и в этом году", - сообщил Мешков.
Посол подчеркнул, что несмотря на это французские власти дали РФ все необходимые разрешения для проведения традиционных мероприятий ко Дню Победы.
"Это мероприятие (возложение венков на Пер-Лашез) согласовано французами, а также возложение венков в Нуайе-Сен-Мартен. Кроме того, вчера в нашем Российском духовно-культурном центре прошла презентация с большим участием зрителей фильма "Нюрнберг", - рассказал глава российской дипмиссии.
В пятницу посол РФ во Франции возложил венки к памятнику русским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже. Мероприятие приурочено ко Дню Победы 9 мая.
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