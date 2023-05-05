https://ria.ru/20230505/prazdnovanie-1869884243.html

Франция не пригласила Россию на празднование окончания Второй мировой войны

Франция не пригласила Россию на празднование окончания Второй мировой войны - РИА Новости, 05.05.2023

Франция не пригласила Россию на празднование окончания Второй мировой войны

Франция второй год подряд не приглашает Россию ни на празднование окончания Второй Мировой войны 8 мая, ни на другие государственные приемы, сообщил РИА Новости РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T12:14

2023-05-05T12:14

2023-05-05T13:02

франция

россия

в мире

париж

алексей мешков

день победы

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ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Франция второй год подряд не приглашает Россию ни на празднование окончания Второй Мировой войны 8 мая, ни на другие государственные приемы, сообщил РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков.Посол подчеркнул, что несмотря на это французские власти дали РФ все необходимые разрешения для проведения традиционных мероприятий ко Дню Победы."Это мероприятие (возложение венков на Пер-Лашез) согласовано французами, а также возложение венков в Нуайе-Сен-Мартен. Кроме того, вчера в нашем Российском духовно-культурном центре прошла презентация с большим участием зрителей фильма "Нюрнберг", - рассказал глава российской дипмиссии.В пятницу посол РФ во Франции возложил венки к памятнику русским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже. Мероприятие приурочено ко Дню Победы 9 мая.

https://ria.ru/20230501/rusofobiya-1868981871.html

франция

россия

париж

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франция, россия, в мире, париж, алексей мешков, день победы