https://ria.ru/20230505/pozhar-1870061899.html

В Ленинградской области загорелся исторический дом Орбели

В Ленинградской области загорелся исторический дом Орбели - РИА Новости, 05.05.2023

В Ленинградской области загорелся исторический дом Орбели

Исторический памятник "Дом Орбели" загорелся в пятницу вечером во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили региональные власти. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T20:10

2023-05-05T20:10

2023-05-05T20:10

ленинградская область

происшествия

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Исторический памятник "Дом Орбели" загорелся в пятницу вечером во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили региональные власти. Отмечается, что дом горит по всей площади. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания пока не уточняются. По данным из открытых источников, дом академика Леона Орбели построен в 1935 году.

https://ria.ru/20230505/gorshenev-1870048422.html

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ленинградская область, происшествия, россия