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В Ленинградской области загорелся исторический дом Орбели - РИА Новости, 05.05.2023
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20:10 05.05.2023
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В Ленинградской области загорелся исторический дом Орбели
В Ленинградской области загорелся исторический дом Орбели - РИА Новости, 05.05.2023
В Ленинградской области загорелся исторический дом Орбели
Исторический памятник "Дом Орбели" загорелся в пятницу вечером во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили региональные власти. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T20:10
2023-05-05T20:10
ленинградская область
происшествия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Исторический памятник "Дом Орбели" загорелся в пятницу вечером во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили региональные власти. Отмечается, что дом горит по всей площади. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания пока не уточняются. По данным из открытых источников, дом академика Леона Орбели построен в 1935 году.
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ленинградская область, происшествия, россия
Ленинградская область, Происшествия, Россия
В Ленинградской области загорелся исторический дом Орбели

Во Всеоволодском районе Ленинградской области загорелся исторический дом Орбели

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ тушит пожар
Сотрудник МЧС РФ тушит пожар - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудник МЧС РФ тушит пожар. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Исторический памятник "Дом Орбели" загорелся в пятницу вечером во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили региональные власти.
«
"Для тушения пожара в федеральном объекте культуры - Дом Л.А.Орбели в селе Павлово Всеволожского района выехали ближайшие пожарно-спасательные подразделения Ленинградской областной противопожарной службы", - информирует Telegram-канал правительства Ленобласти.
Отмечается, что дом горит по всей площади. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания пока не уточняются.
По данным из открытых источников, дом академика Леона Орбели построен в 1935 году.
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