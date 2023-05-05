https://ria.ru/20230505/pozhar-1870061899.html
В Ленинградской области загорелся исторический дом Орбели
В Ленинградской области загорелся исторический дом Орбели - РИА Новости, 05.05.2023
В Ленинградской области загорелся исторический дом Орбели
Исторический памятник "Дом Орбели" загорелся в пятницу вечером во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили региональные власти. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T20:10
2023-05-05T20:10
2023-05-05T20:10
ленинградская область
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801941026_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_39bea7bf94890598730a3b94da2ea80b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Исторический памятник "Дом Орбели" загорелся в пятницу вечером во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили региональные власти. Отмечается, что дом горит по всей площади. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания пока не уточняются. По данным из открытых источников, дом академика Леона Орбели построен в 1935 году.
https://ria.ru/20230505/gorshenev-1870048422.html
ленинградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801941026_388:0:3117:2047_1920x0_80_0_0_60fc6e988f3c689eec071f7a55cc6f7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, происшествия, россия
Ленинградская область, Происшествия, Россия
В Ленинградской области загорелся исторический дом Орбели
Во Всеоволодском районе Ленинградской области загорелся исторический дом Орбели