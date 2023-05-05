https://ria.ru/20230505/pozhar-1870051456.html
В Башкирии ликвидировали два крупных лесных пожара
В Башкирии ликвидировали два крупных лесных пожара - РИА Новости, 05.05.2023
В Башкирии ликвидировали два крупных лесных пожара
Пожарные ликвидировали два крупных возгорания в лесах Учалинского района Башкирии на площади более 300 гектаров, сообщили в ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T19:37
2023-05-05T19:37
2023-05-05T19:37
происшествия
учалинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
пожары
россия
республика башкортостан
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УФА, 5 мая – РИА Новости. Пожарные ликвидировали два крупных возгорания в лесах Учалинского района Башкирии на площади более 300 гектаров, сообщили в ГУ МЧС по республике. Ранее в ведомстве проинформировали, что в Учалинском районе Башкирии тушат два лесных пожара на площади 210 и 15 гектаров. На ликвидации природных возгораний работали 94 человека и 24 единицы техники, привлекалась аэромобильная группировка главного управления МЧС по республике, группа беспилотных авиационных систем, пожарно-спасательный вертолет, тяжелая лесопожарная техника. "Два лесных пожара в Учалинском районе ликвидированы. Около деревни Кулушево на площади 210 гектаров, вблизи села Кирябинское на площади 103,8 гектаров", - сообщили в ГУ МЧС по региону.
https://ria.ru/20230505/pozhar-1870032007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, учалинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, пожары, россия, республика башкортостан
Происшествия, Учалинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, пожары, Россия, Республика Башкортостан
В Башкирии ликвидировали два крупных лесных пожара
В Башкирии ликвидировали два крупных лесных пожара на площади более 300 гектаров