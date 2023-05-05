https://ria.ru/20230505/pozhar-1870051456.html

В Башкирии ликвидировали два крупных лесных пожара

В Башкирии ликвидировали два крупных лесных пожара - РИА Новости, 05.05.2023

В Башкирии ликвидировали два крупных лесных пожара

Пожарные ликвидировали два крупных возгорания в лесах Учалинского района Башкирии на площади более 300 гектаров, сообщили в ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T19:37

2023-05-05T19:37

2023-05-05T19:37

происшествия

учалинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

пожары

россия

республика башкортостан

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УФА, 5 мая – РИА Новости. Пожарные ликвидировали два крупных возгорания в лесах Учалинского района Башкирии на площади более 300 гектаров, сообщили в ГУ МЧС по республике. Ранее в ведомстве проинформировали, что в Учалинском районе Башкирии тушат два лесных пожара на площади 210 и 15 гектаров. На ликвидации природных возгораний работали 94 человека и 24 единицы техники, привлекалась аэромобильная группировка главного управления МЧС по республике, группа беспилотных авиационных систем, пожарно-спасательный вертолет, тяжелая лесопожарная техника. "Два лесных пожара в Учалинском районе ликвидированы. Около деревни Кулушево на площади 210 гектаров, вблизи села Кирябинское на площади 103,8 гектаров", - сообщили в ГУ МЧС по региону.

https://ria.ru/20230505/pozhar-1870032007.html

учалинский район

россия

республика башкортостан

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

происшествия, учалинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, пожары, россия, республика башкортостан