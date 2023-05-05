https://ria.ru/20230505/pozhar-1870028836.html

В Бурятии загорелся лес около дачного товарищества

В Бурятии загорелся лес около дачного товарищества - РИА Новости, 05.05.2023

В Бурятии загорелся лес около дачного товарищества

Более 50 человек работают на тушении лесного пожара около дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) в Иволгинском районе Бурятии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T18:32

2023-05-05T18:32

2023-05-05T18:32

происшествия

иволгинский район

пожары

природные пожары в россии

россия

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 5 мая – РИА Новости. Более 50 человек работают на тушении лесного пожара около дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) в Иволгинском районе Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства. По данным регионального агентства лесного хозяйства, лесной пожар возник возле ДНТ "Учитель". Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. "Угрозы населенным пунктам нет. Более 55 специалистов уже на месте - из Забайкальской базы авиационной охраны лесов (то есть наши десантники) и Улан-удэнское лесничество. Техника, специалисты - все работают", - сказал собеседник агентства. В ведомстве отметили, что ситуация находится под контролем.

https://ria.ru/20230505/pozhar-1870021587.html

иволгинский район

россия

республика бурятия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, иволгинский район, пожары, природные пожары в россии, россия, республика бурятия