https://ria.ru/20230505/pozhar-1870028836.html
В Бурятии загорелся лес около дачного товарищества
В Бурятии загорелся лес около дачного товарищества - РИА Новости, 05.05.2023
В Бурятии загорелся лес около дачного товарищества
Более 50 человек работают на тушении лесного пожара около дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) в Иволгинском районе Бурятии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T18:32
2023-05-05T18:32
2023-05-05T18:32
происшествия
иволгинский район
пожары
природные пожары в россии
россия
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 5 мая – РИА Новости. Более 50 человек работают на тушении лесного пожара около дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) в Иволгинском районе Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства. По данным регионального агентства лесного хозяйства, лесной пожар возник возле ДНТ "Учитель". Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. "Угрозы населенным пунктам нет. Более 55 специалистов уже на месте - из Забайкальской базы авиационной охраны лесов (то есть наши десантники) и Улан-удэнское лесничество. Техника, специалисты - все работают", - сказал собеседник агентства. В ведомстве отметили, что ситуация находится под контролем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иволгинский район, пожары, природные пожары в россии, россия, республика бурятия
Происшествия, Иволгинский район, пожары, Природные пожары в России, Россия, Республика Бурятия
В Бурятии загорелся лес около дачного товарищества
В Бурятии загорелся лес около дачного товарищества, на месте работают более 50 человек
УЛАН-УДЭ, 5 мая – РИА Новости. Более 50 человек работают на тушении лесного пожара около дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) в Иволгинском районе Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
По данным регионального агентства лесного хозяйства, лесной пожар возник возле ДНТ "Учитель". Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.
"Угрозы населенным пунктам нет. Более 55 специалистов уже на месте - из Забайкальской базы авиационной охраны лесов (то есть наши десантники) и Улан-удэнское лесничество. Техника, специалисты - все работают", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве отметили, что ситуация находится под контролем.
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