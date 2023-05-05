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В Бурятии загорелся лес около дачного товарищества - РИА Новости, 05.05.2023
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18:32 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/pozhar-1870028836.html
В Бурятии загорелся лес около дачного товарищества
В Бурятии загорелся лес около дачного товарищества - РИА Новости, 05.05.2023
В Бурятии загорелся лес около дачного товарищества
Более 50 человек работают на тушении лесного пожара около дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) в Иволгинском районе Бурятии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T18:32
2023-05-05T18:32
происшествия
иволгинский район
пожары
природные пожары в россии
россия
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 5 мая – РИА Новости. Более 50 человек работают на тушении лесного пожара около дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) в Иволгинском районе Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства. По данным регионального агентства лесного хозяйства, лесной пожар возник возле ДНТ "Учитель". Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. "Угрозы населенным пунктам нет. Более 55 специалистов уже на месте - из Забайкальской базы авиационной охраны лесов (то есть наши десантники) и Улан-удэнское лесничество. Техника, специалисты - все работают", - сказал собеседник агентства. В ведомстве отметили, что ситуация находится под контролем.
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иволгинский район
россия
республика бурятия
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Происшествия, Иволгинский район, пожары, Природные пожары в России, Россия, Республика Бурятия
В Бурятии загорелся лес около дачного товарищества

В Бурятии загорелся лес около дачного товарищества, на месте работают более 50 человек

© РИА Новости / Алексей СухоруковРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работник пожарной охраны. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 5 мая – РИА Новости. Более 50 человек работают на тушении лесного пожара около дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) в Иволгинском районе Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
По данным регионального агентства лесного хозяйства, лесной пожар возник возле ДНТ "Учитель". Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.
"Угрозы населенным пунктам нет. Более 55 специалистов уже на месте - из Забайкальской базы авиационной охраны лесов (то есть наши десантники) и Улан-удэнское лесничество. Техника, специалисты - все работают", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве отметили, что ситуация находится под контролем.
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ПроисшествияИволгинский районпожарыПриродные пожары в РоссииРоссияРеспублика Бурятия
 
 
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