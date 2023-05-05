https://ria.ru/20230505/pozhar-1869884747.html
В Башкирии тушат лесной пожар на площади 210 гектаров
В Башкирии тушат лесной пожар на площади 210 гектаров - РИА Новости, 05.05.2023
В Башкирии тушат лесной пожар на площади 210 гектаров
Пожарные в Учалинском районе Башкирии тушат лесной пожар на площади 210 гектаров, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:15
2023-05-05T12:15
2023-05-05T12:15
пожары
природные пожары в россии
происшествия
учалинский район
россия
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 5 мая – РИА Новости. Пожарные в Учалинском районе Башкирии тушат лесной пожар на площади 210 гектаров, сообщило ГУМЧС РФ по региону. "В Учалинском районе республики продолжается борьба с двумя лесными пожарами. Вблизи деревни Кулушево горение удалось локализовать на площади 210 га. На тушении пожара работают 94 человека и 24 единицы техники, привлечена аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, группа беспилотных авиационных систем, пожарно-спасательный вертолет, тяжелая лесопожарная техника", - говорится в сообщении. По данным спасателей, второй пожар в Учалинском районе происходит вблизи села Кирябинское. Здесь огонь локализован на площади 15 гектаров.
https://ria.ru/20230505/pozhar-1869819735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожары, природные пожары в россии, происшествия, учалинский район, россия, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожары, Природные пожары в России, Происшествия, Учалинский район, Россия, Республика Башкортостан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии тушат лесной пожар на площади 210 гектаров
Пожарные в Учалинском районе Башкирии тушат лесной пожар на площади 210 гектаров