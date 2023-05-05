https://ria.ru/20230505/postuplenie-1869963308.html

Подача заявки в военные вузы России стала доступна на "Госуслугах"

Подача заявки в военные вузы России стала доступна на "Госуслугах" - РИА Новости, 05.05.2023

Подача заявки в военные вузы России стала доступна на "Госуслугах"

Подача заявки на поступление в военные вузы России стала доступна на "Госуслугах", ее рассмотрят в течение двух дней, также на портале можно подать заявку на... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T16:21

2023-05-05T16:21

2023-05-05T16:56

россия

общество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Подача заявки на поступление в военные вузы России стала доступна на "Госуслугах", ее рассмотрят в течение двух дней, также на портале можно подать заявку на обучение в военно-учебном центре, говорится в сообщении Минцифры России. В ведомстве отметили, что обучение проходит в 35 образовательных организациях Минобороны, среди которых: Московское высшее общевойсковое командное училище, Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, Новосибирское высшее военное командное училище, Военно-космическая академия, Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Отмечается, что максимальный возраст абитуриента при поступлении - 24 года. Также на "Госуслугах" можно подать заявку на обучение в военно-учебном центре. В ведомстве добавили, что сервисы разработаны совместно с Генеральным штабом Вооружённых Сил РФ.

https://ria.ru/20221223/podgotovka-1840885963.html

https://ria.ru/20221227/tsentry-1841766110.html

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россия, общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), навигатор абитуриента