Подача заявки в военные вузы России стала доступна на "Госуслугах"
Минцифры: подача заявки на поступление в военный вуз России стала доступна на "Госуслугах"
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Подача заявки на поступление в военные вузы России стала доступна на "Госуслугах", ее рассмотрят в течение двух дней, также на портале можно подать заявку на обучение в военно-учебном центре, говорится в сообщении Минцифры России.
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"Подать заявку на поступление в военный вуз теперь можно на "Госуслугах". Заявление рассмотрят в течение 2 рабочих дней и пригласят в военкомат для предварительного отбора. Срок приёма заявлений - до 1 июля", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что обучение проходит в 35 образовательных организациях Минобороны, среди которых: Московское высшее общевойсковое командное училище, Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, Новосибирское высшее военное командное училище, Военно-космическая академия, Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков.
Отмечается, что максимальный возраст абитуриента при поступлении - 24 года. Также на "Госуслугах" можно подать заявку на обучение в военно-учебном центре.
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"Те, у кого есть высшее образование, могут пройти обучение в военных учебных центрах при государственных вузах по программам военной подготовки: для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях после получения высшего образования, для подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса либо солдат, матросов запаса", - отметили в ведомстве.
В ведомстве добавили, что сервисы разработаны совместно с Генеральным штабом Вооружённых Сил РФ.