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Подача заявки в военные вузы России стала доступна на "Госуслугах" - РИА Новости, 05.05.2023
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16:21 05.05.2023 (обновлено: 16:56 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/postuplenie-1869963308.html
Подача заявки в военные вузы России стала доступна на "Госуслугах"
Подача заявки в военные вузы России стала доступна на "Госуслугах" - РИА Новости, 05.05.2023
Подача заявки в военные вузы России стала доступна на "Госуслугах"
Подача заявки на поступление в военные вузы России стала доступна на "Госуслугах", ее рассмотрят в течение двух дней, также на портале можно подать заявку на... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:21
2023-05-05T16:56
россия
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Подача заявки на поступление в военные вузы России стала доступна на "Госуслугах", ее рассмотрят в течение двух дней, также на портале можно подать заявку на обучение в военно-учебном центре, говорится в сообщении Минцифры России. В ведомстве отметили, что обучение проходит в 35 образовательных организациях Минобороны, среди которых: Московское высшее общевойсковое командное училище, Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, Новосибирское высшее военное командное училище, Военно-космическая академия, Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Отмечается, что максимальный возраст абитуриента при поступлении - 24 года. Также на "Госуслугах" можно подать заявку на обучение в военно-учебном центре. В ведомстве добавили, что сервисы разработаны совместно с Генеральным штабом Вооружённых Сил РФ.
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россия, общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), навигатор абитуриента
Россия, Общество, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Навигатор абитуриента
Подача заявки в военные вузы России стала доступна на "Госуслугах"

Минцифры: подача заявки на поступление в военный вуз России стала доступна на "Госуслугах"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Подача заявки на поступление в военные вузы России стала доступна на "Госуслугах", ее рассмотрят в течение двух дней, также на портале можно подать заявку на обучение в военно-учебном центре, говорится в сообщении Минцифры России.
«
"Подать заявку на поступление в военный вуз теперь можно на "Госуслугах". Заявление рассмотрят в течение 2 рабочих дней и пригласят в военкомат для предварительного отбора. Срок приёма заявлений - до 1 июля", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что обучение проходит в 35 образовательных организациях Минобороны, среди которых: Московское высшее общевойсковое командное училище, Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, Новосибирское высшее военное командное училище, Военно-космическая академия, Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков.
Отмечается, что максимальный возраст абитуриента при поступлении - 24 года. Также на "Госуслугах" можно подать заявку на обучение в военно-учебном центре.
«
"Те, у кого есть высшее образование, могут пройти обучение в военных учебных центрах при государственных вузах по программам военной подготовки: для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях после получения высшего образования, для подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса либо солдат, матросов запаса", - отметили в ведомстве.
В ведомстве добавили, что сервисы разработаны совместно с Генеральным штабом Вооружённых Сил РФ.
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