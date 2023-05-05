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ЕС выделит миллиард евро на совместную закупку снарядов и ракет для Украины - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:02 05.05.2023 (обновлено: 18:26 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/postavki-1870013917.html
ЕС выделит миллиард евро на совместную закупку снарядов и ракет для Украины
ЕС выделит миллиард евро на совместную закупку снарядов и ракет для Украины - РИА Новости, 05.05.2023
ЕС выделит миллиард евро на совместную закупку снарядов и ракет для Украины
Совет Европейского союза одобрил выделение 1 миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира на совместную закупку снарядов и ракет для Украины, сообщается на... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T18:02
2023-05-05T18:26
специальная военная операция на украине
украина
евросоюз
в мире
россия
сергей лавров
дмитрий песков
норвегия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Совет Европейского союза одобрил выделение 1 миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира на совместную закупку снарядов и ракет для Украины, сообщается на официальном сайте совета ЕС.В среду в пресс-релизе ЕК говорилось о том, что Еврокомиссия выделит еще 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины, а также поставит Украине дополнительные боеприпасы из имеющихся запасов при поддержке Европейского фонда мира в размере 1 миллиарда евро."Сегодня Совет принял меру содействия на сумму 1 миллиард евро в рамках Европейского фонда мира, которая будет способствовать дальнейшему укреплению возможностей ... Украины... Эта мера содействия будет финансировать предоставление вооруженным силам Украины артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и ... ракет, которые будут совместно закуплены странами-членами ЕС у европейской оборонной промышленности", - сообщается в пресс-релизе на сайте ЕК .По данным ЕК, данная мера будет поддерживать совместные закупки боеприпасов и ракет у экономических операторов, созданных в ЕС или Норвегии и производящих эти боеприпасы и ракеты в ЕС или Норвегии. Как подчеркивается в пресс-релизе, цепочки поставок этих операторов могут включать операторов, созданных или имеющих свое производство за пределами ЕС или Норвегии.Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, евросоюз, в мире, россия, сергей лавров, дмитрий песков, норвегия, нато, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Евросоюз, В мире, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Норвегия, НАТО, Еврокомиссия
ЕС выделит миллиард евро на совместную закупку снарядов и ракет для Украины

Совет ЕС одобрил решение о выделении миллиарда евро на закупку снарядов и ракет для Киева

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Совет Европейского союза одобрил выделение 1 миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира на совместную закупку снарядов и ракет для Украины, сообщается на официальном сайте совета ЕС.
В среду в пресс-релизе ЕК говорилось о том, что Еврокомиссия выделит еще 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины, а также поставит Украине дополнительные боеприпасы из имеющихся запасов при поддержке Европейского фонда мира в размере 1 миллиарда евро.
"Сегодня Совет принял меру содействия на сумму 1 миллиард евро в рамках Европейского фонда мира, которая будет способствовать дальнейшему укреплению возможностей ... Украины... Эта мера содействия будет финансировать предоставление вооруженным силам Украины артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и ... ракет, которые будут совместно закуплены странами-членами ЕС у европейской оборонной промышленности", - сообщается в пресс-релизе на сайте ЕК .
По данным ЕК, данная мера будет поддерживать совместные закупки боеприпасов и ракет у экономических операторов, созданных в ЕС или Норвегии и производящих эти боеприпасы и ракеты в ЕС или Норвегии. Как подчеркивается в пресс-релизе, цепочки поставок этих операторов могут включать операторов, созданных или имеющих свое производство за пределами ЕС или Норвегии.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвросоюзВ миреРоссияСергей ЛавровДмитрий ПесковНорвегияНАТОЕврокомиссия
 
 
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