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МИД Польши выразил протест из-за заявления Павла Астахова о после в Москве - РИА Новости, 05.05.2023
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16:01 05.05.2023 (обновлено: 17:24 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/polsha-1869956635.html
МИД Польши выразил протест из-за заявления Павла Астахова о после в Москве
МИД Польши выразил протест из-за заявления Павла Астахова о после в Москве - РИА Новости, 05.05.2023
МИД Польши выразил протест из-за заявления Павла Астахова о после в Москве
Посол РФ вызван в МИД Польши, ему передана нота протеста по поводу заявления экс-омбудсмена России Павла Астахова о польском после, сообщил пресс-секретарь МИД... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:01
2023-05-05T17:24
в мире
польша
россия
павел астахов
варшава
сергей андреев
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ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Посол РФ вызван в МИД Польши, ему передана нота протеста по поводу заявления экс-омбудсмена России Павла Астахова о польском после, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина."Пятого мая в МИД был вызван посол (России в Варшаве) Сергей Андреев. Представителю Российской Федерации передана нота протеста по поводу заявления бывшего омбудсмена РФ Павла Астахова, призывающего к убийству посла Польской Республики", - написал Ясина в своем аккаунте в Twitter.Несколько дней назад в эфире телепрограммы Владимира Соловьева во время обсуждения изъятия польскими властями здания школы при посольстве России в Варшаве Астахов поинтересовался "почему это посол Польши до сих пор не плавает в Москве-реке".В опубликованном позже заявлении МИД Польши говорится, что "польская сторона выразила решительный протест против такого положения дел и призвала к немедленному возбуждению уголовного дела и незамедлительному наказанию виновного".
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в мире, польша, россия, павел астахов, варшава, сергей андреев
В мире, Польша, Россия, Павел Астахов, Варшава, Сергей Андреев
МИД Польши выразил протест из-за заявления Павла Астахова о после в Москве

МИД Польши передал ноту протеста из-за заявления Павла Астахова о после в Москве

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Польши в Варшаве
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Посол РФ вызван в МИД Польши, ему передана нота протеста по поводу заявления экс-омбудсмена России Павла Астахова о польском после, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.
"Пятого мая в МИД был вызван посол (России в Варшаве) Сергей Андреев. Представителю Российской Федерации передана нота протеста по поводу заявления бывшего омбудсмена РФ Павла Астахова, призывающего к убийству посла Польской Республики", - написал Ясина в своем аккаунте в Twitter.
Несколько дней назад в эфире телепрограммы Владимира Соловьева во время обсуждения изъятия польскими властями здания школы при посольстве России в Варшаве Астахов поинтересовался "почему это посол Польши до сих пор не плавает в Москве-реке".
В опубликованном позже заявлении МИД Польши говорится, что "польская сторона выразила решительный протест против такого положения дел и призвала к немедленному возбуждению уголовного дела и незамедлительному наказанию виновного".
Здание посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Польша заявила о желании оставить своего посла в России
Вчера, 10:22
 
В миреПольшаРоссияПавел АстаховВаршаваСергей Андреев
 
 
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