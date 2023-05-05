https://ria.ru/20230505/polsha-1869956635.html

МИД Польши выразил протест из-за заявления Павла Астахова о после в Москве

МИД Польши выразил протест из-за заявления Павла Астахова о после в Москве - РИА Новости, 05.05.2023

МИД Польши выразил протест из-за заявления Павла Астахова о после в Москве

Посол РФ вызван в МИД Польши, ему передана нота протеста по поводу заявления экс-омбудсмена России Павла Астахова о польском после, сообщил пресс-секретарь МИД... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T16:01

2023-05-05T16:01

2023-05-05T17:24

в мире

польша

россия

павел астахов

варшава

сергей андреев

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ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Посол РФ вызван в МИД Польши, ему передана нота протеста по поводу заявления экс-омбудсмена России Павла Астахова о польском после, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина."Пятого мая в МИД был вызван посол (России в Варшаве) Сергей Андреев. Представителю Российской Федерации передана нота протеста по поводу заявления бывшего омбудсмена РФ Павла Астахова, призывающего к убийству посла Польской Республики", - написал Ясина в своем аккаунте в Twitter.Несколько дней назад в эфире телепрограммы Владимира Соловьева во время обсуждения изъятия польскими властями здания школы при посольстве России в Варшаве Астахов поинтересовался "почему это посол Польши до сих пор не плавает в Москве-реке".В опубликованном позже заявлении МИД Польши говорится, что "польская сторона выразила решительный протест против такого положения дел и призвала к немедленному возбуждению уголовного дела и незамедлительному наказанию виновного".

https://ria.ru/20230505/posol-1869838130.html

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, россия, павел астахов, варшава, сергей андреев