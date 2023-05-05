https://ria.ru/20230505/polsha-1869956635.html
МИД Польши выразил протест из-за заявления Павла Астахова о после в Москве
МИД Польши выразил протест из-за заявления Павла Астахова о после в Москве - РИА Новости, 05.05.2023
МИД Польши выразил протест из-за заявления Павла Астахова о после в Москве
Посол РФ вызван в МИД Польши, ему передана нота протеста по поводу заявления экс-омбудсмена России Павла Астахова о польском после, сообщил пресс-секретарь МИД... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:01
2023-05-05T16:01
2023-05-05T17:24
в мире
польша
россия
павел астахов
варшава
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ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Посол РФ вызван в МИД Польши, ему передана нота протеста по поводу заявления экс-омбудсмена России Павла Астахова о польском после, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина."Пятого мая в МИД был вызван посол (России в Варшаве) Сергей Андреев. Представителю Российской Федерации передана нота протеста по поводу заявления бывшего омбудсмена РФ Павла Астахова, призывающего к убийству посла Польской Республики", - написал Ясина в своем аккаунте в Twitter.Несколько дней назад в эфире телепрограммы Владимира Соловьева во время обсуждения изъятия польскими властями здания школы при посольстве России в Варшаве Астахов поинтересовался "почему это посол Польши до сих пор не плавает в Москве-реке".В опубликованном позже заявлении МИД Польши говорится, что "польская сторона выразила решительный протест против такого положения дел и призвала к немедленному возбуждению уголовного дела и незамедлительному наказанию виновного".
https://ria.ru/20230505/posol-1869838130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, павел астахов, варшава, сергей андреев
В мире, Польша, Россия, Павел Астахов, Варшава, Сергей Андреев
МИД Польши выразил протест из-за заявления Павла Астахова о после в Москве
МИД Польши передал ноту протеста из-за заявления Павла Астахова о после в Москве