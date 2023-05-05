https://ria.ru/20230505/polk-1870050705.html

В Берлине пройдет шествие "Бессмертного полка"

В Берлине пройдет шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 05.05.2023

В Берлине пройдет шествие "Бессмертного полка"

Организаторы акции "Бессмертный полк" получили разрешение от полиции Берлина пройти 9 мая - в День Победы - от Бранденбургских ворот до Мемориала павшим... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T19:33

2023-05-05T19:33

2023-05-05T19:33

в мире

берлин (город)

день победы

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БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Организаторы акции "Бессмертный полк" получили разрешение от полиции Берлина пройти 9 мая - в День Победы - от Бранденбургских ворот до Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене. "Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, принять участие в международной гражданской акции "Бессмертный полк", - отмечается в предоставленном РИА Новости заявлении организаторов. По их данным, полиция согласовала шествие полка на 9 мая и будет сопровождать его от Бранденбургских ворот, где в 11.00 по местному времени состоится построение, до Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене. Полиция Берлина разрешила участникам акции брать с собой портреты своих родных и цветы. Запрещены же символы "V", "Z", георгиевские лента, флаги и знамена, все виды военной формы и ее элементы, как, например, пилотки и тельняшки, а также военные марши в качестве музыкального сопровождение.

https://ria.ru/20230505/kambodzha-1870044195.html

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в мире, берлин (город), день победы