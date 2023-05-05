https://ria.ru/20230505/politsiya-1869821617.html

В МВД опровергли сообщения о нападении на полицейских в Москве

В МВД опровергли сообщения о нападении на полицейских в Москве - РИА Новости, 05.05.2023

В МВД опровергли сообщения о нападении на полицейских в Москве

Информация о нападении на полицейских на Профсоюзной улице в Москве не соответствует действительности, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T08:05

2023-05-05T08:05

2023-05-05T08:08

происшествия

москва

владимир васенин

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Информация о нападении на полицейских на Профсоюзной улице в Москве не соответствует действительности, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. Ранее телеграм-канал Baza сообщил о якобы нападении на полицейских на Профсоюзной улице в Москве. По его данным, в пятницу утром трое мужчин "пытались вскрыть банкомат". Когда на место прибыли правоохранители, злоумышленники "открыли огонь по полицейским и скрылись с места происшествия".

https://ria.ru/20230413/strelba-1864998346.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, владимир васенин