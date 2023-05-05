https://ria.ru/20230505/politsiya-1869821617.html
В МВД опровергли сообщения о нападении на полицейских в Москве
В МВД опровергли сообщения о нападении на полицейских в Москве - РИА Новости, 05.05.2023
В МВД опровергли сообщения о нападении на полицейских в Москве
Информация о нападении на полицейских на Профсоюзной улице в Москве не соответствует действительности, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T08:05
2023-05-05T08:05
2023-05-05T08:08
происшествия
москва
владимир васенин
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Информация о нападении на полицейских на Профсоюзной улице в Москве не соответствует действительности, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. Ранее телеграм-канал Baza сообщил о якобы нападении на полицейских на Профсоюзной улице в Москве. По его данным, в пятницу утром трое мужчин "пытались вскрыть банкомат". Когда на место прибыли правоохранители, злоумышленники "открыли огонь по полицейским и скрылись с места происшествия".
https://ria.ru/20230413/strelba-1864998346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, владимир васенин
Происшествия, Москва, Владимир Васенин
В МВД опровергли сообщения о нападении на полицейских в Москве
Представитель ГУ МВД Васенин опроверг информацию СМИ о нападении на полицейских в Москве
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Информация о нападении на полицейских на Профсоюзной улице в Москве не соответствует действительности, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил о якобы нападении на полицейских на Профсоюзной улице в Москве. По его данным, в пятницу утром трое мужчин "пытались вскрыть банкомат". Когда на место прибыли правоохранители, злоумышленники "открыли огонь по полицейским и скрылись с места происшествия".
«
"Информация о нападении на сотрудников полиции в Москве на Профсоюзной улице, размещенная в одном из телеграмм-каналов, не соответствует действительности", - сообщил представитель ведомства.
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