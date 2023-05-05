https://ria.ru/20230505/pogoda-1869897282.html
Москвичам рассказали о погоде 9 мая
Москвичам рассказали о погоде 9 мая - РИА Новости, 05.05.2023
Москвичам рассказали о погоде 9 мая
В Москве 9 мая будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, днем потеплеет до 9-14 градусов Цельсия, сообщил научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:52
2023-05-05T12:52
2023-05-05T12:52
москва
россия
общество
роман вильфанд
гидрометцентр
день победы
погода
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В Москве 9 мая будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, днем потеплеет до 9-14 градусов Цельсия, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Девятого мая облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночные температуры около ноля, -2 +3 градуса, слабый ветер. Днем температура будет повышаться до +9 +14 градусов, будет сказываться уже солнце. Повторяю, такая температура на 4 градуса ниже нормы", - сообщил Вильфанд на пресс-конференции. Затем антициклон будет перемещаться на восток и начнется потепление. "С 11 по 14 число – постепенное повышение температуры, ночью 2-6 градусов, днем – 14-19, и вот выходные следующие даже 16-21", - добавил Вильфанд.
https://ria.ru/20230504/pogoda-1869743944.html
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РИА Новости
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москва, россия, общество, роман вильфанд, гидрометцентр, день победы, погода
Москва, Россия, Общество, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, День Победы, Погода
Москвичам рассказали о погоде 9 мая
В Москве 9 мая будет облачно с прояснениями, без осадков, днем потеплеет до 14 градусов
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В Москве 9 мая будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, днем потеплеет до 9-14 градусов Цельсия, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Девятого мая облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночные температуры около ноля, -2 +3 градуса, слабый ветер. Днем температура будет повышаться до +9 +14 градусов, будет сказываться уже солнце. Повторяю, такая температура на 4 градуса ниже нормы", - сообщил Вильфанд на пресс-конференции.
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Затем антициклон будет перемещаться на восток и начнется потепление.
"С 11 по 14 число – постепенное повышение температуры, ночью 2-6 градусов, днем – 14-19, и вот выходные следующие даже 16-21", - добавил Вильфанд.
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