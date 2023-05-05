https://ria.ru/20230505/pogoda-1869897282.html

Москвичам рассказали о погоде 9 мая

Москвичам рассказали о погоде 9 мая - РИА Новости, 05.05.2023

Москвичам рассказали о погоде 9 мая

В Москве 9 мая будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, днем потеплеет до 9-14 градусов Цельсия, сообщил научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T12:52

2023-05-05T12:52

2023-05-05T12:52

москва

россия

общество

роман вильфанд

гидрометцентр

день победы

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152062/16/1520621685_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c22fc96c117056cd00e9697a9ef300d.jpg

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В Москве 9 мая будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, днем потеплеет до 9-14 градусов Цельсия, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Девятого мая облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночные температуры около ноля, -2 +3 градуса, слабый ветер. Днем температура будет повышаться до +9 +14 градусов, будет сказываться уже солнце. Повторяю, такая температура на 4 градуса ниже нормы", - сообщил Вильфанд на пресс-конференции. Затем антициклон будет перемещаться на восток и начнется потепление. "С 11 по 14 число – постепенное повышение температуры, ночью 2-6 градусов, днем – 14-19, и вот выходные следующие даже 16-21", - добавил Вильфанд.

https://ria.ru/20230504/pogoda-1869743944.html

https://ria.ru/20230505/sneg-1869824614.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, россия, общество, роман вильфанд, гидрометцентр, день победы, погода