https://ria.ru/20230505/poezdki-1869959499.html

Минтранс Подмосковья: ветераны могут совершить бесплатные поездки на такси

Минтранс Подмосковья: ветераны могут совершить бесплатные поездки на такси - РИА Новости, 05.05.2023

Минтранс Подмосковья: ветераны могут совершить бесплатные поездки на такси

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, зарегистрированные в Московской области, могут бесплатно ездить на такси по всей области и Москве, число... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T16:09

2023-05-05T16:09

2023-05-05T16:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

льготы

ветераны

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, зарегистрированные в Московской области, могут бесплатно ездить на такси по всей области и Москве, число поездок не ограничено, но общий лимит за месяц не должен превышать 1 тысячи рублей, сообщило министерство транспорта Подмосковья.Уточняется, что воспользоваться такси можно будет вне зависимости от целей поездки. С ветераном может отправиться сопровождающий или родственник."В Московской области ветераны Великой Отечественной войны, зарегистрированные на территории региона, могут заказать бесплатное такси. Число поездок в месяц неограниченно, но общая стоимость за месяц не должна превышать 1 тысячи рублей", - говорится в сообщении.Для заказа необходимо позвонить с мобильного телефона по номеру горячей линии 122 с территории Московской области, а при разговоре с оператором с собой сопровождающего или родственника. Услуга будет доступна только для находящихся в списке органов соцзащиты населения Московской области.

https://ria.ru/20221221/protezy-1840297180.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), льготы, ветераны, великая отечественная война (1941-1945)