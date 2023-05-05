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Минтранс Подмосковья: ветераны могут совершить бесплатные поездки на такси - РИА Новости, 05.05.2023
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Новости Подмосковья
 
16:09 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/poezdki-1869959499.html
Минтранс Подмосковья: ветераны могут совершить бесплатные поездки на такси
Минтранс Подмосковья: ветераны могут совершить бесплатные поездки на такси - РИА Новости, 05.05.2023
Минтранс Подмосковья: ветераны могут совершить бесплатные поездки на такси
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, зарегистрированные в Московской области, могут бесплатно ездить на такси по всей области и Москве, число... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:09
2023-05-05T16:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
льготы
ветераны
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, зарегистрированные в Московской области, могут бесплатно ездить на такси по всей области и Москве, число поездок не ограничено, но общий лимит за месяц не должен превышать 1 тысячи рублей, сообщило министерство транспорта Подмосковья.Уточняется, что воспользоваться такси можно будет вне зависимости от целей поездки. С ветераном может отправиться сопровождающий или родственник."В Московской области ветераны Великой Отечественной войны, зарегистрированные на территории региона, могут заказать бесплатное такси. Число поездок в месяц неограниченно, но общая стоимость за месяц не должна превышать 1 тысячи рублей", - говорится в сообщении.Для заказа необходимо позвонить с мобильного телефона по номеру горячей линии 122 с территории Московской области, а при разговоре с оператором с собой сопровождающего или родственника. Услуга будет доступна только для находящихся в списке органов соцзащиты населения Московской области.
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московская область (подмосковье), льготы, ветераны, великая отечественная война (1941-1945)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Льготы, Ветераны, Великая Отечественная война (1941-1945)

Минтранс Подмосковья: ветераны могут совершить бесплатные поездки на такси

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанктакси
такси - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, зарегистрированные в Московской области, могут бесплатно ездить на такси по всей области и Москве, число поездок не ограничено, но общий лимит за месяц не должен превышать 1 тысячи рублей, сообщило министерство транспорта Подмосковья.
Уточняется, что воспользоваться такси можно будет вне зависимости от целей поездки. С ветераном может отправиться сопровождающий или родственник.
"В Московской области ветераны Великой Отечественной войны, зарегистрированные на территории региона, могут заказать бесплатное такси. Число поездок в месяц неограниченно, но общая стоимость за месяц не должна превышать 1 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Для заказа необходимо позвонить с мобильного телефона по номеру горячей линии 122 с территории Московской области, а при разговоре с оператором с собой сопровождающего или родственника. Услуга будет доступна только для находящихся в списке органов соцзащиты населения Московской области.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛьготыВетераныВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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