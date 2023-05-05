https://ria.ru/20230505/plennye-1869964431.html
Киев отказывается при обмене брать простых солдат, заявила Москалькова
Киев отказывается при обмене брать простых солдат, заявила Москалькова - РИА Новости, 05.05.2023
Киев отказывается при обмене брать простых солдат, заявила Москалькова
Украинская сторона отказывается при обмене брать простых солдат, вместо них просят тех, которых российская сторона не готова вернуть, заявила Первому каналу... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:27
2023-05-05T16:27
2023-05-05T16:27
специальная военная операция на украине
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украина
россия
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Украинская сторона отказывается при обмене брать простых солдат, вместо них просят тех, которых российская сторона не готова вернуть, заявила Первому каналу уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Омбудсмен уточнила, что у нее списки для обмена формируются на основе обращений родных украинских военнослужащих. "Конечно, я прошу наше министерство обороны, чтобы вот этих простых солдат в первую очередь вернули к их семьям. А украинская сторона, военные их вычёркивают. А стране они не нужны", - заключила Москалькова.
https://ria.ru/20230429/plennyy-1868635631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины
Киев отказывается при обмене брать простых солдат, заявила Москалькова
Москалькова: украинская сторона отказывается при обмене брать простых солдат