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Киев отказывается при обмене брать простых солдат, заявила Москалькова - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:27 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/plennye-1869964431.html
Киев отказывается при обмене брать простых солдат, заявила Москалькова
Киев отказывается при обмене брать простых солдат, заявила Москалькова - РИА Новости, 05.05.2023
Киев отказывается при обмене брать простых солдат, заявила Москалькова
Украинская сторона отказывается при обмене брать простых солдат, вместо них просят тех, которых российская сторона не готова вернуть, заявила Первому каналу... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:27
2023-05-05T16:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Украинская сторона отказывается при обмене брать простых солдат, вместо них просят тех, которых российская сторона не готова вернуть, заявила Первому каналу уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Омбудсмен уточнила, что у нее списки для обмена формируются на основе обращений родных украинских военнослужащих. "Конечно, я прошу наше министерство обороны, чтобы вот этих простых солдат в первую очередь вернули к их семьям. А украинская сторона, военные их вычёркивают. А стране они не нужны", - заключила Москалькова.
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в мире, украина, россия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины
Киев отказывается при обмене брать простых солдат, заявила Москалькова

Москалькова: украинская сторона отказывается при обмене брать простых солдат

© РИА Новости / Андрей КоцПленные солдаты ВСУ
Пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Пленные солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Украинская сторона отказывается при обмене брать простых солдат, вместо них просят тех, которых российская сторона не готова вернуть, заявила Первому каналу уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«
"Украинская сторона отказывается брать простых солдат. И вместо них выставляет условия - тех, которых наши военачальники не готовы вернуть в Украину, поскольку ведутся следственные действия, поскольку проводится работа с ними. Они были или командирами, или непосредственно были активными участниками", - сказала Москалькова в интервью Первому каналу.
Омбудсмен уточнила, что у нее списки для обмена формируются на основе обращений родных украинских военнослужащих.
"Конечно, я прошу наше министерство обороны, чтобы вот этих простых солдат в первую очередь вернули к их семьям. А украинская сторона, военные их вычёркивают. А стране они не нужны", - заключила Москалькова.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияТатьяна МоскальковаВооруженные силы Украины
 
 
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