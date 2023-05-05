Ассанж написал письмо королю Карлу III с просьбой навестить его в тюрьме
Жена Ассанжа подтвердила, что он написал письмо Карлу III и просил навестить его в тюрьме
© AP Photo / Frank AugsteinCупруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис
© AP Photo / Frank Augstein
Cупруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Находящийся в британской тюрьме основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж написал письмо королю Великобритании Карлу III с просьбой навестить его, подтвердила в пятницу его супруга Стелла Ассанж в Twitter.
Ранее газета Evening Standard сообщила, что находящийся за решеткой основатель WikiLeaks написал письмо британскому королю с просьбой навестить его. Как отметила газета, в письме Ассанж обратил внимание на то, что число находящихся в тюрьме, где он содержится, составляет 687 человек, что лишь "подтверждает репутацию Соединенного Королевства как страны с самым большим числом заключенных в Западной Европе".
"Я могу подтвердить это", - написала Стелла Ассанж в Twitter в ответ на сообщение о том, что ее супруг написал письмо Карлу III с просьбой навестить его в тюрьме.
Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в США. Там 51-летний австралиец был обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. В настоящее время он пытается обжаловать в ЕСПЧ решение об экстрадиции из Великобритании.