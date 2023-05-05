https://ria.ru/20230505/pashinyan-1869865041.html

В Кремле не исключили встречу Путина и Пашиняна на следующей неделе

В Кремле не исключили встречу Путина и Пашиняна на следующей неделе - РИА Новости, 05.05.2023

В Кремле не исключили встречу Путина и Пашиняна на следующей неделе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на следующей... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T11:35

2023-05-05T11:35

2023-05-05T11:41

владимир путин

никол пашинян

политика

россия

армения

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на следующей неделе в Москве заявил, что "определенные планы" обсуждаются, но призвал не "забегать вперед".Ранее о планах посетить на следующей неделе Москву заявил Пашинян."Пока не будем забегать вперед. Определенные планы обсуждаются. По мере того, как это обсуждение будет финализировано, мы сделаем соответствующее объявление. Пока это считаем преждевременным", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли переговоры.

https://ria.ru/20230204/rossiya-1849753460.html

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армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, никол пашинян, политика, россия, армения, дмитрий песков