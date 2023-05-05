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В Кремле не исключили встречу Путина и Пашиняна на следующей неделе - РИА Новости, 05.05.2023
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11:35 05.05.2023 (обновлено: 11:41 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/pashinyan-1869865041.html
В Кремле не исключили встречу Путина и Пашиняна на следующей неделе
В Кремле не исключили встречу Путина и Пашиняна на следующей неделе - РИА Новости, 05.05.2023
В Кремле не исключили встречу Путина и Пашиняна на следующей неделе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на следующей... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:35
2023-05-05T11:41
владимир путин
никол пашинян
политика
россия
армения
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на следующей неделе в Москве заявил, что "определенные планы" обсуждаются, но призвал не "забегать вперед".Ранее о планах посетить на следующей неделе Москву заявил Пашинян."Пока не будем забегать вперед. Определенные планы обсуждаются. По мере того, как это обсуждение будет финализировано, мы сделаем соответствующее объявление. Пока это считаем преждевременным", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли переговоры.
https://ria.ru/20230204/rossiya-1849753460.html
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владимир путин, никол пашинян, политика, россия, армения, дмитрий песков
Владимир Путин, Никол Пашинян, Политика, Россия, Армения, Дмитрий Песков
В Кремле не исключили встречу Путина и Пашиняна на следующей неделе

Песков подтвердил наличие планов по встрече Путина и Пашиняна на следующей неделе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на следующей неделе в Москве заявил, что "определенные планы" обсуждаются, но призвал не "забегать вперед".
Ранее о планах посетить на следующей неделе Москву заявил Пашинян.
"Пока не будем забегать вперед. Определенные планы обсуждаются. По мере того, как это обсуждение будет финализировано, мы сделаем соответствующее объявление. Пока это считаем преждевременным", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли переговоры.
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