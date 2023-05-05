https://ria.ru/20230505/parad-1869841355.html

В ростовском Новочеркасске отменили парад 9 мая

В ростовском Новочеркасске отменили парад 9 мая - РИА Новости, 05.05.2023

В ростовском Новочеркасске отменили парад 9 мая

Военный парад на 9 мая в Новочеркасске Ростовской области отменен, в Ростове-на-Дону он состоится по плану, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T10:31

2023-05-05T10:31

2023-05-05T10:34

общество

новочеркасск

ростовская область

василий голубев

ростов-на-дону

день победы

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая - РИА Новости. Военный парад на 9 мая в Новочеркасске Ростовской области отменен, в Ростове-на-Дону он состоится по плану, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Он отметил, в Ростове-на-Дону парад состоится.

https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869592885.html

новочеркасск

ростовская область

ростов-на-дону

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, новочеркасск, ростовская область, василий голубев, ростов-на-дону, день победы