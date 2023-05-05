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В ростовском Новочеркасске отменили парад 9 мая - РИА Новости, 05.05.2023
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10:31 05.05.2023 (обновлено: 10:34 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/parad-1869841355.html
В ростовском Новочеркасске отменили парад 9 мая
В ростовском Новочеркасске отменили парад 9 мая - РИА Новости, 05.05.2023
В ростовском Новочеркасске отменили парад 9 мая
Военный парад на 9 мая в Новочеркасске Ростовской области отменен, в Ростове-на-Дону он состоится по плану, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T10:31
2023-05-05T10:34
общество
новочеркасск
ростовская область
василий голубев
ростов-на-дону
день победы
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая - РИА Новости. Военный парад на 9 мая в Новочеркасске Ростовской области отменен, в Ростове-на-Дону он состоится по плану, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Он отметил, в Ростове-на-Дону парад состоится.
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новочеркасск
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общество, новочеркасск, ростовская область, василий голубев, ростов-на-дону, день победы
Общество, Новочеркасск, Ростовская область, Василий Голубев, Ростов-на-Дону, День Победы
В ростовском Новочеркасске отменили парад 9 мая

Губернатор Голубев: парад в честь 9 мая отменили в Новочеркасске Ростовской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПодготовка к празднованию Дня Победы
Подготовка к празднованию Дня Победы - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая - РИА Новости. Военный парад на 9 мая в Новочеркасске Ростовской области отменен, в Ростове-на-Дону он состоится по плану, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«
"Уважаемые земляки! Информирую вас о том, что военные приняли решение ограничиться проведением праздничного парада 9 мая только в Ростове-на-Дону, отменив аналогичное запланированное мероприятие в Новочеркасске", - написал Голубев.
Он отметил, в Ростове-на-Дону парад состоится.
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
В Новосибирске запретили использовать беспилотники во время парада Победы
4 мая, 10:51
 
ОбществоНовочеркасскРостовская областьВасилий ГолубевРостов-на-ДонуДень Победы
 
 
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