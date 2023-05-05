https://ria.ru/20230505/parad-1869841355.html
В ростовском Новочеркасске отменили парад 9 мая
В ростовском Новочеркасске отменили парад 9 мая - РИА Новости, 05.05.2023
В ростовском Новочеркасске отменили парад 9 мая
Военный парад на 9 мая в Новочеркасске Ростовской области отменен, в Ростове-на-Дону он состоится по плану, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T10:31
2023-05-05T10:31
2023-05-05T10:34
общество
новочеркасск
ростовская область
василий голубев
ростов-на-дону
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149365/94/1493659480_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_c560802cb4dc727689e0edf0c6d3c156.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая - РИА Новости. Военный парад на 9 мая в Новочеркасске Ростовской области отменен, в Ростове-на-Дону он состоится по плану, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Он отметил, в Ростове-на-Дону парад состоится.
https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869592885.html
новочеркасск
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149365/94/1493659480_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_74034baff2ada1aae0b1a3e3f9a92d54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новочеркасск, ростовская область, василий голубев, ростов-на-дону, день победы
Общество, Новочеркасск, Ростовская область, Василий Голубев, Ростов-на-Дону, День Победы
В ростовском Новочеркасске отменили парад 9 мая
Губернатор Голубев: парад в честь 9 мая отменили в Новочеркасске Ростовской области