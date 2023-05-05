https://ria.ru/20230505/pak_chon_kho-1869720385.html

Пак Чон Хо: перекрыть поток южнокорейского экспорта в Россию не получится

Пак Чон Хо: перекрыть поток южнокорейского экспорта в Россию не получится - РИА Новости, 05.05.2023

Пак Чон Хо: перекрыть поток южнокорейского экспорта в Россию не получится

Южная Корея с конца апреля расширила список нестратегических товаров, для которых действуют ограничения на экспорт в Россию, с 57 до 798 позиций. Президент... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:00

2023-05-05T15:00

2023-05-05T18:00

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Южная Корея с конца апреля расширила список нестратегических товаров, для которых действуют ограничения на экспорт в Россию, с 57 до 798 позиций. Президент Корейско-российского делового совета Пак Чон Хо рассказал в интервью РИА Новости, как восприняли эту новость компании в Южной Корее, насколько эффективны будут санкционные меры на практике, и как южнокорейский бизнес "идет в обход".– Как отнеслись южнокорейские компании к резкому расширению списка товаров, на которые действуют ограничения на экспорт в РФ?– Многие корейские компании спрашивают у нас сейчас, как действуют ограничения. Новый список из теперь почти 800 позиций, значительная часть которых связана с высокотехнологичным оборудованием, затрагивает интересы наших корейских партнеров. Все они сейчас направляют свои вопросы министерству промышленности, торговли и энергетики (отвечающему за экспортный контроль – ред.), но министерство, естественно, конкретных ответов не даст. Это просто чиновники, их позиция – "сами решайте". У власти сейчас новая администрация, которая проводит такую политику: мы "дружим с Америкой". Поэтому чиновники по указу должны были подготовить этот список с более жесткими ограничениями. Какие-то разъяснения есть, но это неофициально.– Насколько жесткими, на ваш взгляд, будут эти меры на практике?– Касаемо того, рабочие ли меры на практике, как это все проверять, все под большим вопросом. Для многих корейских компаний сейчас товары из этих 800 позиций – основной предмет их экспорта в Россию. Если запрещать все, кроме косметики и водорослей "ким", то как им дальше жить? Но разрешения со стороны корейского министерства – это просто экспортный контроль, а не запрет на экспорт. Запрещены целиком товары военного назначения, а не предметы двойного назначения. Поэтому, если сделать все обязательные документы, указать, где будет использоваться, кто покупатель, то, если экспорт с гражданскими целями, разрешение выдадут. Источник в минпромторге сказал мне, что "не переживайте, мы поддерживаем" компании, если все документы будут в порядке, разрешение дадим. Поэтому мы тоже с нашими партнерами будем заниматься экспортом в Россию. Необходимых документов много, сложно, неудобно, но возможно.Чиновники из минпромторга тоже сделали это для того, чтобы снять с себя ответственность. Они ввели контроль, а если кто-то без разрешения поставляет, это уже не их дело. Специального департамента, который бы занимался отслеживанием всего этого, нет. Конечно, жестко не проверяют, но вопрос все же серьезный, поэтому без разрешения экспортировать опасно, лучше все же оформиться.– Эффективны ли в целом эти меры, снизится ли объем экспорта в РФ из-за расширения списка санкционных товаров? По кому это ударило больше всего?– Ограничения на прямые поставки в Россию по примерно почти 60 позициям начались еще год тому назад. Теперь их почти 800, но принципиально ничего не поменялось. Американские, японские – все компании продолжают продавать через третьи страны. Поэтому реализуемость таких мер нулевая, особого эффекта это не даст. Зато уже создало много сложностей для крупных компаний, они в полной мере прочувствовали на себе негативное влияние санкций, когда им просто говорят: "не делай того", "не делай этого". Крупный бизнес, как Samsung, LG, действительно ничего не может сделать. Так, порядка 50-60% нашего экспорта в Россию составляли различные автомобильные комплектующие. И практически все это потреблялось на заводах Hyundai (которые прекратили работу из-за отсутствия поставок – ред.).Если отбросить автокомпоненты, то основными статьями экспорта были продукция химической промышленности, металлургической, технологическое оборудование. Несмотря на небольшой спад, они продолжали поставляться в Россию и в прошлом году.Малому и среднему бизнесу нужно думать о том, как себя прокормить, поэтому он в меньшей степени обращает внимание на такие запреты и продолжает поставки в Казахстан, Армению, Китай и другие страны. И перекрыть эти пути просто невозможно. Находят какие-то обходные решения, договариваются с чиновниками тоже. Если заявку оформить по закону, то им говорят: мы разрешение дадим, а вы потом сами разбирайтесь, если какие-то проблемы. Поэтому хотя это и неудобно, оформлять разрешительную документацию сложно, но экспорт в Россию – прямой или косвенный – будет продолжаться.Будет ли дальнейшее сокращение из-за новых ограничений, сейчас сложно сказать. Но, насколько мне известно, большинство компаний-экспортеров готовится получать официальное разрешение на поставки. США, европейские страны также продолжают вести бизнес с Россией обходными путями через третьи страны или меняя принадлежность компании.– Какие "обходные" варианты есть у южнокорейских компаний?– Мы не продаем оружие или продукцию военного назначения, предприниматели работают с гражданскими товарами. Наша задача – продавать и покупать. Мы не хотим заниматься контрабандой – это незаконно. Поэтому нужно искать официальное решение. Но если это сложно, то методы обхода также можно найти.Я видел заявления Корейского агентства по контролю за стратегическими материалами (Korean Security Agency of Trade and Industry – KOSTI) о том, что, условно, нельзя поставлять через третьи страны. Но не очень понятно, как это может работать. Например, если мы хотим что-то продать в Казахстан, то нет никаких законов, которые бы это запрещали. Могут быть определенные сомнения. Но если у нас есть покупатель в Казахстане, и это наша конечная цель, мы не можем знать, что с товаром будет дальше. Как это проконтролировать? Поэтому в этой ситуации жестких ограничений нет.Некоторые компании еще с прошлого года, когда стало опасно напрямую экспортировать в Россию, продолжили поставлять казахским и киргизским компаниям, пойдя в обход. Все это, очевидно, российский спрос. Когда у нас раньше экспорт был меньше миллиарда долларов, а сейчас поставки в тот же Казахстан выросли в несколько раз, понятно, что корейские товары в конечном счете идут на российский рынок. Но в статистике это не отражается, официально экспорт в Россию падает. Так что, несмотря на предостережения KOSTI, пути обхода будут по-прежнему востребованы.Самый безопасный маршрут – это, конечно, через Казахстан. Но сейчас много идет и напрямую через порт Восточный (в Приморском крае – ред.). Они недавно взялись за автокомпоненты для подержанных автомобилей, и логистические компании сами предлагают везти не через Казахстан – это и долго, и дорого – а напрямую в Восточный. Некоторые комплектующие, как например, автомобильные фильтры, попали под новые ограничения, поэтому нужно оценить, потребуется ли получать на них разрешение, но бизнес будет продолжать искать решения. Возможности для этого есть.Есть и компании, продолжающие, несмотря ни на что, прямые поставки в РФ. Например, одна южнокорейская компания спокойно себе экспортирует банкоматы. В них есть микросхемы, много другой техники, но они их продают. Теперь, скорее всего, придется получать разрешение, но это банковское оборудование, которое не используется в военных целях. У них есть контракт с определенным крупным российским банком, который использует их в гражданской сфере, то есть они не представляют никакой опасности.В конечном итоге даже в условиях конфликта и санкций экономическое сотрудничество России и Южной Кореи в гражданской сфере и торговые отношения должны продолжаться.

https://ria.ru/20230424/eksport-1867248905.html

https://ria.ru/20230419/postavki-1866273401.html

https://ria.ru/20230210/diplomatiya-1851068893.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, россия, китай, samsung group, nikkei, hyundai creta, казахстан, технологии, южная корея