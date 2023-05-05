https://ria.ru/20230505/otvet-1870082098.html

Россия соразмерно ответит на атаку дронов на Кремль, заявил Гаврилов

Россия соразмерно ответит на атаку дронов на Кремль, заявил Гаврилов - РИА Новости, 05.05.2023

Россия соразмерно ответит на атаку дронов на Кремль, заявил Гаврилов

Ответ России на атаку украинских беспилотников на Кремль последует, он должен быть соразмерным, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T23:10

2023-05-05T23:10

2023-05-05T23:10

россия

константин гаврилов

вячеслав володин

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Ответ России на атаку украинских беспилотников на Кремль последует, он должен быть соразмерным, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24". "Ответ будет, я уверен. Руководство страны как раз думает над этим ответом. Я полностью согласен с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, который говорит, (что - ред.) ответ должен быть такой продуманный и проверенный, чтобы желание у тех, кто это сделал, больше повторять такие действия, и у Киева, и у его кураторов, не возникало. Такой ответ должен быть. Соразмерным ответ должен быть, но так, чтобы все это прочувствовали.", - сказал дипломат. "Призывы к использованию всего что только можно, я не думаю, что они обоснованы. Есть военная доктрина о том, когда используется ядерное оружие, и призывы пустые к использованию ядерного оружия являются преждевременными и неуместными", - подчеркнул Гаврилов. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю. Владимир Зеленский отказался признавать ответственность Киева за попытку атаки дронами на Кремль. Однако, по словам Пескова, российские спецслужбы получают данные о причастности Украины и США к атаке с БПЛА по кремлевской резиденции президента. Попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки в Кремле назвали смехотворными, а также отметили, что очень важно, чтобы в Вашингтоне понимали, насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте. Москва ответит на атаку беспилотников на Кремль в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства РФ, заявили ранее в МИД РФ.

https://ria.ru/20230505/ataka-1869847241.html

https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

россия

киев

украина

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россия, константин гаврилов, вячеслав володин, киев, украина, в мире