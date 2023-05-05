Россия соразмерно ответит на атаку дронов на Кремль, заявил Гаврилов
Гаврилов: ответ России на атаку дронов на Кремль последует, он должен быть соразмерным
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗнак "Бесполетная зона" на Красной площади в Москве
Знак "Бесполетная зона" на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Ответ России на атаку украинских беспилотников на Кремль последует, он должен быть соразмерным, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24".
"Ответ будет, я уверен. Руководство страны как раз думает над этим ответом. Я полностью согласен с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, который говорит, (что - ред.) ответ должен быть такой продуманный и проверенный, чтобы желание у тех, кто это сделал, больше повторять такие действия, и у Киева, и у его кураторов, не возникало. Такой ответ должен быть. Соразмерным ответ должен быть, но так, чтобы все это прочувствовали.", - сказал дипломат.
"Призывы к использованию всего что только можно, я не думаю, что они обоснованы. Есть военная доктрина о том, когда используется ядерное оружие, и призывы пустые к использованию ядерного оружия являются преждевременными и неуместными", - подчеркнул Гаврилов.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
Владимир Зеленский отказался признавать ответственность Киева за попытку атаки дронами на Кремль. Однако, по словам Пескова, российские спецслужбы получают данные о причастности Украины и США к атаке с БПЛА по кремлевской резиденции президента. Попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки в Кремле назвали смехотворными, а также отметили, что очень важно, чтобы в Вашингтоне понимали, насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте.
Москва ответит на атаку беспилотников на Кремль в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства РФ, заявили ранее в МИД РФ.