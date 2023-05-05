https://ria.ru/20230505/orban-1869881177.html

Орбан предупредил о последствиях украинского конфликта

Орбан предупредил о последствиях украинского конфликта - РИА Новости, 05.05.2023

Орбан предупредил о последствиях украинского конфликта

Никто не выйдет из конфликта на Украине победителем, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T12:02

2023-05-05T12:02

2023-05-05T12:02

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украина

венгрия

москва

виктор орбан

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Никто не выйдет из конфликта на Украине победителем, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Несмотря на высокие ставки, в этом конфликте будут только проигравшие. Страшная разруха, сироты, мертвые, калеки — их количество увеличивается день ото дня, кладбища потихоньку заполняются", - сказал он.По словам Орбана, Москва оказалась меж двух огней: с одной стороны, тяжело сражаться с Украиной, которую Запад накачивал оружием и деньгами, но с другой, Россия — страна с населением 140 миллионов человек, обладающая самым большим в мире арсеналом ядерного оружия, не может проиграть.Венгерский политик назвал ожидаемое украинское контрнаступление последним шансом для Киева и заключил, что русские не будут сидеть сложа руки и смотреть, как их побеждают и ломают их политическую систему.

https://ria.ru/20230505/ukraina-1869851752.html

украина

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в мире, украина, венгрия, москва, виктор орбан