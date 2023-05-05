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Орбан предупредил о последствиях украинского конфликта - РИА Новости, 05.05.2023
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12:02 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/orban-1869881177.html
Орбан предупредил о последствиях украинского конфликта
Орбан предупредил о последствиях украинского конфликта - РИА Новости, 05.05.2023
Орбан предупредил о последствиях украинского конфликта
Никто не выйдет из конфликта на Украине победителем, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:02
2023-05-05T12:02
в мире
украина
венгрия
москва
виктор орбан
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Никто не выйдет из конфликта на Украине победителем, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Несмотря на высокие ставки, в этом конфликте будут только проигравшие. Страшная разруха, сироты, мертвые, калеки — их количество увеличивается день ото дня, кладбища потихоньку заполняются", - сказал он.По словам Орбана, Москва оказалась меж двух огней: с одной стороны, тяжело сражаться с Украиной, которую Запад накачивал оружием и деньгами, но с другой, Россия — страна с населением 140 миллионов человек, обладающая самым большим в мире арсеналом ядерного оружия, не может проиграть.Венгерский политик назвал ожидаемое украинское контрнаступление последним шансом для Киева и заключил, что русские не будут сидеть сложа руки и смотреть, как их побеждают и ломают их политическую систему.
https://ria.ru/20230505/ukraina-1869851752.html
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в мире, украина, венгрия, москва, виктор орбан
В мире, Украина, Венгрия, Москва, Виктор Орбан
Орбан предупредил о последствиях украинского конфликта

Премьер Венгрии Виктор Орбан: в конфликте на Украине не может быть победителей

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Никто не выйдет из конфликта на Украине победителем, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Несмотря на высокие ставки, в этом конфликте будут только проигравшие. Страшная разруха, сироты, мертвые, калеки — их количество увеличивается день ото дня, кладбища потихоньку заполняются", - сказал он.
По словам Орбана, Москва оказалась меж двух огней: с одной стороны, тяжело сражаться с Украиной, которую Запад накачивал оружием и деньгами, но с другой, Россия — страна с населением 140 миллионов человек, обладающая самым большим в мире арсеналом ядерного оружия, не может проиграть.
Венгерский политик назвал ожидаемое украинское контрнаступление последним шансом для Киева и заключил, что русские не будут сидеть сложа руки и смотреть, как их побеждают и ломают их политическую систему.
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