https://ria.ru/20230505/opros-1869834128.html
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 05.05.2023
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Большинство россиян (80%) считают, что президент России Владимир Путин хорошо работает на своем посту, 77% граждан доверяют ему, следует из результатов опроса... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T10:00
2023-05-05T10:00
2023-05-05T10:00
россия
владимир путин
фонд "общественное мнение"
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Большинство россиян (80%) считают, что президент России Владимир Путин хорошо работает на своем посту, 77% граждан доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". Согласно исследованию, 80% россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту, с ними не согласились 8% опрошенных, 11% затруднились с ответом. Доверяют президенту РФ 77%, не доверяют - 12%, затруднились с ответом - 11%. Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 28-30 апреля 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1500 респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230424/putin-1867427656.html
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россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", общество
Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", Общество
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
ФОМ: 80 процентов россиян хорошо оценивают работу Путина, 77 процентов доверяют ему
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Большинство россиян (80%) считают, что президент России Владимир Путин хорошо работает на своем посту, 77% граждан доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".
Согласно исследованию, 80% россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту, с ними не согласились 8% опрошенных, 11% затруднились с ответом.
Доверяют президенту РФ 77%, не доверяют - 12%, затруднились с ответом - 11%.
Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус
" проводился среди граждан от 18 лет 28-30 апреля 2023 года.
Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1500 респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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