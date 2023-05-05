https://ria.ru/20230505/opros-1869834128.html

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 05.05.2023

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Большинство россиян (80%) считают, что президент России Владимир Путин хорошо работает на своем посту, 77% граждан доверяют ему, следует из результатов опроса... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T10:00

2023-05-05T10:00

2023-05-05T10:00

россия

владимир путин

фонд "общественное мнение"

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Большинство россиян (80%) считают, что президент России Владимир Путин хорошо работает на своем посту, 77% граждан доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". Согласно исследованию, 80% россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту, с ними не согласились 8% опрошенных, 11% затруднились с ответом. Доверяют президенту РФ 77%, не доверяют - 12%, затруднились с ответом - 11%. Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 28-30 апреля 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1500 респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230424/putin-1867427656.html

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россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", общество