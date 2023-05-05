https://ria.ru/20230505/oon-1870064909.html

В ООН пока не получили реакцию Москвы на письмо Гутерреша

В ООН пока не получили реакцию Москвы на письмо Гутерреша - РИА Новости, 05.05.2023

В ООН пока не получили реакцию Москвы на письмо Гутерреша

В ООН пока не получили реакцию Москвы на письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину по зерновой сделке, заявил... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T20:26

2023-05-05T20:26

2023-05-05T20:26

в мире

россия

москва

антониу гутерреш

владимир путин

фархан хак

оон

зерновая сделка

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ООН, 5 мая - РИА Новости. В ООН пока не получили реакцию Москвы на письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину по зерновой сделке, заявил журналистам заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что получил от Гутерреша письмо, адресованное Путину, с идеями по полной реализации зерновой сделки. Через несколько дней, как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, письмо было передано по дипломатическим каналам, его рассмотрение началось. Еще через пару дней Песков заявил, что в послании генсека ООН есть обстоятельный набор аргументации о предпринимаемых усилиях, но воз и ныне там.

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в мире, россия, москва, антониу гутерреш, владимир путин, фархан хак, оон, зерновая сделка