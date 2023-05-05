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В ООН пока не получили реакцию Москвы на письмо Гутерреша - РИА Новости, 05.05.2023
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20:26 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/oon-1870064909.html
В ООН пока не получили реакцию Москвы на письмо Гутерреша
В ООН пока не получили реакцию Москвы на письмо Гутерреша - РИА Новости, 05.05.2023
В ООН пока не получили реакцию Москвы на письмо Гутерреша
В ООН пока не получили реакцию Москвы на письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину по зерновой сделке, заявил... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T20:26
2023-05-05T20:26
в мире
россия
москва
антониу гутерреш
владимир путин
фархан хак
оон
зерновая сделка
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ООН, 5 мая - РИА Новости. В ООН пока не получили реакцию Москвы на письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину по зерновой сделке, заявил журналистам заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что получил от Гутерреша письмо, адресованное Путину, с идеями по полной реализации зерновой сделки. Через несколько дней, как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, письмо было передано по дипломатическим каналам, его рассмотрение началось. Еще через пару дней Песков заявил, что в послании генсека ООН есть обстоятельный набор аргументации о предпринимаемых усилиях, но воз и ныне там.
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в мире, россия, москва, антониу гутерреш, владимир путин, фархан хак, оон, зерновая сделка
В мире, Россия, Москва, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, Фархан Хак, ООН, Зерновая сделка
В ООН пока не получили реакцию Москвы на письмо Гутерреша

В ООН пока не получили реакцию Москвы на письмо Гутерреша Путину по продуктовой сделке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 мая - РИА Новости. В ООН пока не получили реакцию Москвы на письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину по зерновой сделке, заявил журналистам заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
«
"Насколько мы знаем, на сегодня мы не получили официального ответа", - сказал Хак.
В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что получил от Гутерреша письмо, адресованное Путину, с идеями по полной реализации зерновой сделки.
Через несколько дней, как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, письмо было передано по дипломатическим каналам, его рассмотрение началось. Еще через пару дней Песков заявил, что в послании генсека ООН есть обстоятельный набор аргументации о предпринимаемых усилиях, но воз и ныне там.
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В миреРоссияМоскваАнтониу ГутеррешВладимир ПутинФархан ХакООНЗерновая сделка
 
 
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