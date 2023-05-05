https://ria.ru/20230505/ombudsmen-1869954879.html

Москалькова рассказала о работе с украинским омбудсменом

Москалькова рассказала о работе с украинским омбудсменом - РИА Новости, 05.05.2023

Москалькова рассказала о работе с украинским омбудсменом

Диалог с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом непростой, но он дал результат - были найдены более 30 людей без вести пропавших,... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:59

2023-05-05T15:59

2023-05-05T15:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

татьяна москалькова

россия

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Диалог с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом непростой, но он дал результат - были найдены более 30 людей без вести пропавших, заявила Первому каналу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Омбудсмен добавила, что она вместе с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом стараются придерживаться деполитизации. "Не могу сказать, что у украинской стороны всегда это получается", - уточнила Москалькова.

https://ria.ru/20230501/pasport-1868927035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, татьяна москалькова, россия