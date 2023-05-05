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Москалькова рассказала о работе с украинским омбудсменом - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:59 05.05.2023
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Москалькова рассказала о работе с украинским омбудсменом
Москалькова рассказала о работе с украинским омбудсменом - РИА Новости, 05.05.2023
Москалькова рассказала о работе с украинским омбудсменом
Диалог с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом непростой, но он дал результат - были найдены более 30 людей без вести пропавших,... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:59
2023-05-05T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
татьяна москалькова
россия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Диалог с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом непростой, но он дал результат - были найдены более 30 людей без вести пропавших, заявила Первому каналу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Омбудсмен добавила, что она вместе с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом стараются придерживаться деполитизации. "Не могу сказать, что у украинской стороны всегда это получается", - уточнила Москалькова.
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в мире, украина, татьяна москалькова, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Татьяна Москалькова, Россия
Москалькова рассказала о работе с украинским омбудсменом

Москалькова назвала диалог с омбудсменом Украины Лубинцом непростым, но результативным

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Диалог с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом непростой, но он дал результат - были найдены более 30 людей без вести пропавших, заявила Первому каналу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«

"Диалог (с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом) не простой. Но, на мой взгляд, он дал свои результаты. По сообщению украинской стороны, мы нашли более 30 людей без вести пропавших, 34 ребенка воссоединились со своими родителями, бабушками, дедушками, опекунами. Мы им помогли найти без вести пропавших, и они нам", - сказала Москалькова в интервью.

Омбудсмен добавила, что она вместе с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом стараются придерживаться деполитизации.
"Не могу сказать, что у украинской стороны всегда это получается", - уточнила Москалькова.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТатьяна МоскальковаРоссия
 
 
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