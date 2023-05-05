Москалькова рассказала о работе с украинским омбудсменом
Москалькова назвала диалог с омбудсменом Украины Лубинцом непростым, но результативным
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Диалог с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом непростой, но он дал результат - были найдены более 30 людей без вести пропавших, заявила Первому каналу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«
"Диалог (с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом) не простой. Но, на мой взгляд, он дал свои результаты. По сообщению украинской стороны, мы нашли более 30 людей без вести пропавших, 34 ребенка воссоединились со своими родителями, бабушками, дедушками, опекунами. Мы им помогли найти без вести пропавших, и они нам", - сказала Москалькова в интервью.
Омбудсмен добавила, что она вместе с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом стараются придерживаться деполитизации.
"Не могу сказать, что у украинской стороны всегда это получается", - уточнила Москалькова.