https://ria.ru/20230505/olimpiada-1869858110.html

Более 6 тыс школьников стали финалистами олимпиады школьников

Более 6 тыс школьников стали финалистами олимпиады школьников - РИА Новости, 05.05.2023

Более 6 тыс школьников стали финалистами олимпиады школьников

Более шести тысяч школьников стали финалистами Всероссийской олимпиады школьников, всего в 2022-2023 учебном году в олимпиаде приняли участие около семи... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T11:25

2023-05-05T11:25

2023-05-05T11:28

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более шести тысяч школьников стали финалистами Всероссийской олимпиады школьников, всего в 2022-2023 учебном году в олимпиаде приняли участие около семи миллионов человек, сообщила пресс-служба министерства просвещения. "Общее число участников всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году составило порядка 7 миллионов человек, финалистами олимпиады стали 6512 старшеклассников. По итогам интеллектуальных состязаний 3079 старшеклассников признаны победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников: ребята завоевали 542 диплома победителей и 2537 дипломов призеров", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что наибольшее число победителей и призеров – в Москве, Московской области, Татарстане, Санкт-Петербурге, Челябинской области, Удмуртской Республики, Свердловской области, Новосибирской области, Республике Башкортостан, Мордовии, Краснодарском крае и Нижегородской области. Школьники из Донецкой Народной Республики были представлены на заключительном этапе соревнования по 14 предметам, из Луганской Народной Республики – по 11, отметили в Минпросвещения. "Участие в таких масштабных мероприятиях для многих молодых ребят – первая возможность заявить о себе и показать свои способности. Добиваясь высоких результатов, ученики вносят весомый вклад в свое будущее: приобретают важные навыки и получают привилегии при поступлении в вузы. Это необходимый жизненный опыт, благодаря которому они учатся ставить перед собой цели и достигать их", - сказал глава министерства Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении. Согласно сообщению, максимальное количество школьников приняли участие в заключительном этапе олимпиады по математике – 480 человек, на втором месте по числу участников физика – 372 человека, а тройку лидеров замыкает экономика – 364 школьника. "Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников прошел с 16 марта по 30 апреля 2023 года по 24 общеобразовательным предметам: математике, русскому языку, иностранному языку, информатике, физике, химии, биологии, экологии, географии, астрономии, литературе, истории, обществознанию, экономике, праву, искусству (мировой художественной культуре), физической культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности", - заключили в министерстве. Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам с 1 сентября по 30 июня. Она включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призеров олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю. Кроме того, победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников становятся участниками учебно-тренировочных и установочных сборов по подготовке и формированию сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование