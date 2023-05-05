https://ria.ru/20230505/obstrel-1869961421.html

Трое мирных жителей погибли при обстреле Ясиноватой

Трое мирных жителей погибли при обстреле Ясиноватой - РИА Новости, 05.05.2023

Трое мирных жителей погибли при обстреле Ясиноватой

Трое мирных жителей погибли в результате обстрелов Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщило в в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T16:15

2023-05-05T16:15

2023-05-05T16:30

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Трое мирных жителей погибли в результате обстрелов Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщило в в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, ранение получила мирная жительница населенного пункта Красный Партизан.Представительство ДНР в СЦКК ранее пятницу сообщало о пяти обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 152 и 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230505/obstrel-1869885951.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия