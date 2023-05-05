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Трое мирных жителей погибли при обстреле Ясиноватой - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:15 05.05.2023 (обновлено: 16:30 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/obstrel-1869961421.html
Трое мирных жителей погибли при обстреле Ясиноватой
Трое мирных жителей погибли при обстреле Ясиноватой - РИА Новости, 05.05.2023
Трое мирных жителей погибли при обстреле Ясиноватой
Трое мирных жителей погибли в результате обстрелов Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщило в в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:15
2023-05-05T16:30
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Трое мирных жителей погибли в результате обстрелов Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщило в в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, ранение получила мирная жительница населенного пункта Красный Партизан.Представительство ДНР в СЦКК ранее пятницу сообщало о пяти обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 152 и 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230505/obstrel-1869885951.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Трое мирных жителей погибли при обстреле Ясиноватой

Представительство ДНР: трое мирных жителей погибли при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая
Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Трое мирных жителей погибли в результате обстрелов Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщило в в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 мая по состоянию на 16.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Ясиноватая: по улице Школьной, д. 32 погибли трое гражданских лиц: женщины 1953 и 1956 года рождения и мужчина 1958 года рождения; ранения различной степени тяжести получили: по улице Некрасова, д. 12 "а" - мужчина 1960 года рождения; в 3-м Микрорайоне, д. 5 ранены женщина 1997 года рождения и мужчина 1983 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, ранение получила мирная жительница населенного пункта Красный Партизан.
Представительство ДНР в СЦКК ранее пятницу сообщало о пяти обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 152 и 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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