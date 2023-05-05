Трое мирных жителей погибли при обстреле Ясиноватой
Представительство ДНР: трое мирных жителей погибли при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Трое мирных жителей погибли в результате обстрелов Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщило в в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 мая по состоянию на 16.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Ясиноватая: по улице Школьной, д. 32 погибли трое гражданских лиц: женщины 1953 и 1956 года рождения и мужчина 1958 года рождения; ранения различной степени тяжести получили: по улице Некрасова, д. 12 "а" - мужчина 1960 года рождения; в 3-м Микрорайоне, д. 5 ранены женщина 1997 года рождения и мужчина 1983 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, ранение получила мирная жительница населенного пункта Красный Партизан.
Представительство ДНР в СЦКК ранее пятницу сообщало о пяти обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 152 и 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.