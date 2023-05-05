https://ria.ru/20230505/obstrel-1869947722.html

Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Сладкое

Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Сладкое - РИА Новости, 05.05.2023

Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Сладкое

Украинские войска выпустили 28 снарядов "натовских" снарядов 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Сладкому и Горловке, сообщили в представительстве... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:44

2023-05-05T15:44

2023-05-05T15:44

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

петровский район

нато

стирол

сцкк

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 28 снарядов "натовских" снарядов 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Сладкому и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.35 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.40 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Сладкое: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.00 – населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. После 15.00 украинские войска продолжали обстреливать Горловку и Петровский район Донецка из "натовской" артиллерии, выпустив за 25 минут 16 снарядов калибром 155 миллиметров. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Село Сладкое расположено более чем в 20 километрах к юго-западу от Донецка в Марьинском районе. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

горловка

петровский район

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донецк, горловка, петровский район, нато, стирол, сцкк