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Два человека погибли и один пострадал при обстреле Ясиноватой
Два человека погибли и один пострадал при обстреле Ясиноватой - РИА Новости, 05.05.2023
Два человека погибли и один пострадал при обстреле Ясиноватой
Два мирных жителя, мужчина и женщина, погибли и один получил ранения во время украинского обстрела города Ясиноватая, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:31
2023-05-05T15:31
2023-05-05T15:31
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
ясиноватая
ссср
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Два мирных жителя, мужчина и женщина, погибли и один получил ранения во время украинского обстрела города Ясиноватая, передает корреспондент РИА Новости. Удар пришелся по улице Школьная. Пострадали многоквартирные жилые дома, детская площадка, несколько припаркованных во дворе гражданских автомобилей, а также городская инфраструктура. На месте обстрела работают представители правоохранительных органов и экстренных служб. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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происшествия, донецк, ясиноватая, ссср
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Ясиноватая, СССР
Два человека погибли и один пострадал при обстреле Ясиноватой
Два человека погибли и один пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ