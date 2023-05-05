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Два человека погибли и один пострадал при обстреле Ясиноватой

Два человека погибли и один пострадал при обстреле Ясиноватой - РИА Новости, 05.05.2023

Два человека погибли и один пострадал при обстреле Ясиноватой

Два мирных жителя, мужчина и женщина, погибли и один получил ранения во время украинского обстрела города Ясиноватая, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:31

2023-05-05T15:31

2023-05-05T15:31

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

ясиноватая

ссср

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Два мирных жителя, мужчина и женщина, погибли и один получил ранения во время украинского обстрела города Ясиноватая, передает корреспондент РИА Новости. Удар пришелся по улице Школьная. Пострадали многоквартирные жилые дома, детская площадка, несколько припаркованных во дворе гражданских автомобилей, а также городская инфраструктура. На месте обстрела работают представители правоохранительных органов и экстренных служб. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

донецк

ясиноватая

ссср

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2023

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происшествия, донецк, ясиноватая, ссср