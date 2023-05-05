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Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:25 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/obstrel-1869811120.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 05.05.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска продолжают обстрел Петровского района Донецка, по городу выпустили 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T04:25
2023-05-05T04:25
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
петровский район
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрел Петровского района Донецка, по городу выпустили 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, в 03.40 представительство зафиксировало обстрел поселка Новобахмутовка, в ходе которого было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230504/pogibshiy-1869794282.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, петровский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Петровский район
Украинские войска нанесли удар по Донецку

ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка.
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка. - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрел Петровского района Донецка, по городу выпустили 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 04.05 - населенный пункт Максимильновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства.
Кроме того, в 03.40 представительство зафиксировало обстрел поселка Новобахмутовка, в ходе которого было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Донецк - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мужчина
4 мая, 23:16
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПетровский район
 
 
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