Украинские войска нанесли удар по Донецку
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка.
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрел Петровского района Донецка, по городу выпустили 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 04.05 - населенный пункт Максимильновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства.
Кроме того, в 03.40 представительство зафиксировало обстрел поселка Новобахмутовка, в ходе которого было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.