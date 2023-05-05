https://ria.ru/20230505/obstrel-1869811120.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 05.05.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска продолжают обстрел Петровского района Донецка, по городу выпустили 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T04:25

2023-05-05T04:25

2023-05-05T04:25

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

петровский район

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрел Петровского района Донецка, по городу выпустили 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, в 03.40 представительство зафиксировало обстрел поселка Новобахмутовка, в ходе которого было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230504/pogibshiy-1869794282.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, петровский район