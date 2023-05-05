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Украинские войска за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:33 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/obstrel-1869799778.html
Украинские войска за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.05.2023
Украинские войска за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за текущие сутки 81 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T00:33
2023-05-05T00:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ясиноватая
сцкк
горловка
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки 81 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего было выпущено 456 единиц различных боеприпасов. "Под вражеским огнем оказались районы шестнадцати населенных пунктов Республики: Горловка, Михайловка, Озеряновка, Широкая Балка, Новоселовка Вторая, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Донецк (Буденновский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Александровка, Еленовка, Петровское, Егоровка, Степное, Никольское, Владимировка", - говорится в размещенном в телеграм-канале заявлении. Согласно сводке, за прошедшие сутки в результате обстрелов погиб один человек и семь, в том числе ребенок 2017 года рождения, получили ранения.
https://ria.ru/20230504/pogibshiy-1869794282.html
донецкая народная республика
ясиноватая
горловка
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донецкая народная республика, ясиноватая, сцкк, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, СЦКК, Горловка
Украинские войска за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: украинские войска за текущие сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Куйбышевского района Донецка
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки 81 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Всего было выпущено 456 единиц различных боеприпасов.
"Под вражеским огнем оказались районы шестнадцати населенных пунктов Республики: Горловка, Михайловка, Озеряновка, Широкая Балка, Новоселовка Вторая, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Донецк (Буденновский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Александровка, Еленовка, Петровское, Егоровка, Степное, Никольское, Владимировка", - говорится в размещенном в телеграм-канале заявлении.
Согласно сводке, за прошедшие сутки в результате обстрелов погиб один человек и семь, в том числе ребенок 2017 года рождения, получили ранения.
Донецк - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мужчина
Вчера, 23:16
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяСЦККГорловка
 
 
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