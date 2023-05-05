https://ria.ru/20230505/obstrel-1869799778.html

Украинские войска за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.05.2023

Украинские войска за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за текущие сутки 81 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T00:33

2023-05-05T00:33

2023-05-05T00:33

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ясиноватая

сцкк

горловка

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки 81 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего было выпущено 456 единиц различных боеприпасов. "Под вражеским огнем оказались районы шестнадцати населенных пунктов Республики: Горловка, Михайловка, Озеряновка, Широкая Балка, Новоселовка Вторая, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Донецк (Буденновский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Александровка, Еленовка, Петровское, Егоровка, Степное, Никольское, Владимировка", - говорится в размещенном в телеграм-канале заявлении. Согласно сводке, за прошедшие сутки в результате обстрелов погиб один человек и семь, в том числе ребенок 2017 года рождения, получили ранения.

https://ria.ru/20230504/pogibshiy-1869794282.html

донецкая народная республика

ясиноватая

горловка

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донецкая народная республика, ясиноватая, сцкк, горловка