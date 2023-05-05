https://ria.ru/20230505/obrazovanie-1869819946.html

Опрос показал, сколько россиян довольны уровнем своего первого образования

Опрос показал, сколько россиян довольны уровнем своего первого образования - РИА Новости, 05.05.2023

Опрос показал, сколько россиян довольны уровнем своего первого образования

Только 26,4% россиян полностью довольны уровнем своего первого образования, основной сложностью, с которой столкнулись респонденты, стал низкий уровень... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T07:41

2023-05-05T07:41

2023-05-05T07:41

россия

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Только 26,4% россиян полностью довольны уровнем своего первого образования, основной сложностью, с которой столкнулись респонденты, стал низкий уровень практикоориентированности обучения, говорится в совместном исследовании, проведенном онлайн-школами образовательного холдинга Ultimate Education, результаты которого есть у РИА Новости. В рамках исследования, которое в апреле текущего года провели онлайн-школы XYZ School, Bang Bang Education (BBE), MAED, Moscow Digital School, "Психодемия" и Fashion Factory (входят в образовательный холдинг Ultimate Education), были опрошены более 1000 человек от 18 до 45 лет, проживающие на всей территории России. "Только 26,4% опрошенных полностью удовлетворены уровнем своего первого образования. 37,6% оценивают итоги обучения на "хорошо" - из-за небольших недочетов в образовательном процессе. Четверть респондентов не устроило качество полученного образования, так 25,1% оценили его на "удовлетворительно". 10,9% категорически не понравилось обучение", - говорится в исследовании. Большинство респондентов (57,1%) заявили, что выбирали первое образование на основе личных предпочтений, по совету родителей или наставников такой выбор сделали 37,2%, а 5,7% прислушивались к совету друзей. При этом, наибольший процент (71,4%) положительных отзывов о первом образовании был получен среди тех, кто сделал выбор самостоятельно. Среди тех, кто положился на совет родителей, этот показатель составил 55,8%. На советы друзей лучше не полагаться - в этом случае показатель удовлетворенности от первого образования составил 38,1%, свидетельствуют данные исследования. По словам аналитиков, основной сложностью, с которой столкнулись респонденты при получении первой профессиональной специальности в вузе или колледже, стал низкий уровень практикоориентированности обучения - об этом сообщили 59,3% респондентов. Среди проблем также были выделены низкая вовлеченность преподавателей в образовательный процесс и низкий уровень организации учебы - 34,8% и 32,5% соответственно. Среди опрошенных 14,6% респондентов заявили, что меняли сферу деятельности более трех раз в своей жизни, до трех раз - 30,3%, а 23,3% - всего один раз. При этом 11,5% еще не успели сменить сферу деятельности, но уже начали первые шаги в этом направлении, а 20,3% опрошенных никогда в своей жизни не меняли сферу деятельности. При этом, среди тех, кто уже сменил сферу деятельности своим решением остались довольны больше половины опрошенных (60,1%). Затруднились ответить на этот вопрос 18,4% респондентов, а лишь 1,2% не довольны таким своим решением. "Большинство респондентов (46,1%) последний раз сменили сферу деятельности, так как еще находились в поисках себя. 35,1% респондентов были несчастливы в прошлой профессии, а для 26,1% причиной для смены деятельности стала финансовая составляющая. 24,8% опрашиваемых поменяли деятельность из-за смены образа жизни (например, переезда). 14% просто стали работать на себя", - говорится в исследовании.

https://ria.ru/20230427/pedagogika-1867830417.html

https://ria.ru/20230420/konferentsiya-1866599300.html

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россия, общество