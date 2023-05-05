https://ria.ru/20230505/oborona-1870044810.html

Польша и США подпишут соглашение о взаимности в оборонных заказах

Польша и США подпишут соглашение о взаимности в оборонных заказах - РИА Новости, 05.05.2023

Польша и США подпишут соглашение о взаимности в оборонных заказах

Польша и США подпишут в пятницу соглашение "о взаимности в оборонных заказах", сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T19:11

2023-05-05T19:11

2023-05-05T19:11

польша

сша

мариуш блащак

ллойд остин

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155554/61/1555546194_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_836c06879bf97a1266ed7dfc2d1734e6.jpg

ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Польша и США подпишут в пятницу соглашение "о взаимности в оборонных заказах", сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время встречи со своим американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне. Выступление Блащака транслирует Польское телевидение. Польский министр в начале встречи напомнил, что Польша покупает в США огромное количество вооружения и военной техники. "Если речь идет об этом аспекте нашего сотрудничества, то я рад, что сегодня мы подпишем соглашение о взаимности в оборонных заказах", - добавил он. Ранее сообщалось, что в планах руководства Польши увеличение численности армии почти в два раза - до 300 тысяч человек. В настоящее время Войско Польское активно закупает вооружение и военную технику. Основными поставщиками являются США и Южная Корея.

https://ria.ru/20230505/vengriya-1870041923.html

https://ria.ru/20230503/polsha-1869249539.html

польша

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, сша, мариуш блащак, ллойд остин, нато, в мире