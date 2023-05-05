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Польша и США подпишут соглашение о взаимности в оборонных заказах - РИА Новости, 05.05.2023
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19:11 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/oborona-1870044810.html
Польша и США подпишут соглашение о взаимности в оборонных заказах
Польша и США подпишут соглашение о взаимности в оборонных заказах - РИА Новости, 05.05.2023
Польша и США подпишут соглашение о взаимности в оборонных заказах
Польша и США подпишут в пятницу соглашение "о взаимности в оборонных заказах", сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T19:11
2023-05-05T19:11
польша
сша
мариуш блащак
ллойд остин
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ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Польша и США подпишут в пятницу соглашение "о взаимности в оборонных заказах", сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время встречи со своим американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне. Выступление Блащака транслирует Польское телевидение. Польский министр в начале встречи напомнил, что Польша покупает в США огромное количество вооружения и военной техники. "Если речь идет об этом аспекте нашего сотрудничества, то я рад, что сегодня мы подпишем соглашение о взаимности в оборонных заказах", - добавил он. Ранее сообщалось, что в планах руководства Польши увеличение численности армии почти в два раза - до 300 тысяч человек. В настоящее время Войско Польское активно закупает вооружение и военную технику. Основными поставщиками являются США и Южная Корея.
https://ria.ru/20230505/vengriya-1870041923.html
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польша, сша, мариуш блащак, ллойд остин, нато, в мире
Польша, США, Мариуш Блащак, Ллойд Остин, НАТО, В мире
Польша и США подпишут соглашение о взаимности в оборонных заказах

Вице-премьер Блащак: Польша и США подпишут соглашение о взаимности в оборонных заказах

© Стрингер / РИА НовостиФлаги США и Польши
Флаги США и Польши
© Стрингер / РИА Новости
Флаги США и Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Польша и США подпишут в пятницу соглашение "о взаимности в оборонных заказах", сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время встречи со своим американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне.
Выступление Блащака транслирует Польское телевидение.
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Польский министр в начале встречи напомнил, что Польша покупает в США огромное количество вооружения и военной техники.
«
"Мы очень ценим то, как США понимают вызовы и угрозы для евроатлантической безопасности. В этом контексте мы продолжаем наши усилия, направленные на улучшение нашей обороноспособности через покупку новейшей военной техники, такой, как Abrams, HIMARS или самолеты. Я уверен, что эти закупки приведут к такому интенсивному сотрудничеству оборонной промышленности Польши и Америки", - сказал Блащак.
"Если речь идет об этом аспекте нашего сотрудничества, то я рад, что сегодня мы подпишем соглашение о взаимности в оборонных заказах", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в планах руководства Польши увеличение численности армии почти в два раза - до 300 тысяч человек. В настоящее время Войско Польское активно закупает вооружение и военную технику. Основными поставщиками являются США и Южная Корея.
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