https://ria.ru/20230505/nota-1870066504.html

Финляндия ответила на ноту России по инциденту с консульством

Финляндия ответила на ноту России по инциденту с консульством - РИА Новости, 05.05.2023

Финляндия ответила на ноту России по инциденту с консульством

Финское внешнеполитическое ведомство ответило на ноту МИД России по инциденту с консульством РФ на Аландских островах, указав, что информация передана в... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T20:43

2023-05-05T20:43

2023-05-05T20:43

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ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая - РИА Новости. Финское внешнеполитическое ведомство ответило на ноту МИД России по инциденту с консульством РФ на Аландских островах, указав, что информация передана в полицию, сообщила РИА Новости сотрудница отдела коммуникаций финского МИД Вилма Соррин. МИД России 3 мая заявил, что в отношении консульства РФ в городе Мариехамн (столица Аландских островов, автономная территория в составе Финляндии) был совершен акт вандализма в ночь с 30 апреля на 1 мая, посольство РФ в Хельсинки направило ноту в МИД Финляндии с требованием принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности. Полиция Аландских островов сообщила, что ночью 30 апреля был поврежден почтовый ящик, пивной бутылкой разбито оконное стекло дипмиссии. Подозреваемые в правонарушении пока не найдены, ведется предварительное расследование. "Сложилась практика, когда страна присылает ​​ноту, мы отвечаем на нее. Мы также ответили России и заявили, что серьезно относимся к этому инциденту и передали информацию в полицию", - отметила Соррин. Министерство иностранных дел, официальные лица Аландских островов, полиция региона поддерживают тесные отношения и регулярно обмениваются информацией по этому происшествию, добавила она. В четверг губернатор Аландских островов Вероника Тёрнроос выразила сожаление в связи с инцидентом с консульством России.

https://ria.ru/20230427/vertolet-1868254020.html

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в мире, россия, аландские острова, финляндия