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Финляндия ответила на ноту России по инциденту с консульством - РИА Новости, 05.05.2023
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20:43 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/nota-1870066504.html
Финляндия ответила на ноту России по инциденту с консульством
Финляндия ответила на ноту России по инциденту с консульством - РИА Новости, 05.05.2023
Финляндия ответила на ноту России по инциденту с консульством
Финское внешнеполитическое ведомство ответило на ноту МИД России по инциденту с консульством РФ на Аландских островах, указав, что информация передана в... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T20:43
2023-05-05T20:43
в мире
россия
аландские острова
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая - РИА Новости. Финское внешнеполитическое ведомство ответило на ноту МИД России по инциденту с консульством РФ на Аландских островах, указав, что информация передана в полицию, сообщила РИА Новости сотрудница отдела коммуникаций финского МИД Вилма Соррин. МИД России 3 мая заявил, что в отношении консульства РФ в городе Мариехамн (столица Аландских островов, автономная территория в составе Финляндии) был совершен акт вандализма в ночь с 30 апреля на 1 мая, посольство РФ в Хельсинки направило ноту в МИД Финляндии с требованием принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности. Полиция Аландских островов сообщила, что ночью 30 апреля был поврежден почтовый ящик, пивной бутылкой разбито оконное стекло дипмиссии. Подозреваемые в правонарушении пока не найдены, ведется предварительное расследование. "Сложилась практика, когда страна присылает ​​ноту, мы отвечаем на нее. Мы также ответили России и заявили, что серьезно относимся к этому инциденту и передали информацию в полицию", - отметила Соррин. Министерство иностранных дел, официальные лица Аландских островов, полиция региона поддерживают тесные отношения и регулярно обмениваются информацией по этому происшествию, добавила она. В четверг губернатор Аландских островов Вероника Тёрнроос выразила сожаление в связи с инцидентом с консульством России.
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в мире, россия, аландские острова, финляндия
В мире, Россия, Аландские острова, Финляндия
Финляндия ответила на ноту России по инциденту с консульством

Финляндия ответила на ноту России по инциденту с консульством, данные передали полиции

© Public domain/MahlumЗдание Министерства иностранных дел Финляндии в Хельсинки
Здание Министерства иностранных дел Финляндии в Хельсинки
© Public domain/Mahlum
Здание Министерства иностранных дел Финляндии в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая - РИА Новости. Финское внешнеполитическое ведомство ответило на ноту МИД России по инциденту с консульством РФ на Аландских островах, указав, что информация передана в полицию, сообщила РИА Новости сотрудница отдела коммуникаций финского МИД Вилма Соррин.
МИД России 3 мая заявил, что в отношении консульства РФ в городе Мариехамн (столица Аландских островов, автономная территория в составе Финляндии) был совершен акт вандализма в ночь с 30 апреля на 1 мая, посольство РФ в Хельсинки направило ноту в МИД Финляндии с требованием принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности. Полиция Аландских островов сообщила, что ночью 30 апреля был поврежден почтовый ящик, пивной бутылкой разбито оконное стекло дипмиссии. Подозреваемые в правонарушении пока не найдены, ведется предварительное расследование.
"Сложилась практика, когда страна присылает ​​ноту, мы отвечаем на нее. Мы также ответили России и заявили, что серьезно относимся к этому инциденту и передали информацию в полицию", - отметила Соррин.
Министерство иностранных дел, официальные лица Аландских островов, полиция региона поддерживают тесные отношения и регулярно обмениваются информацией по этому происшествию, добавила она.
В четверг губернатор Аландских островов Вероника Тёрнроос выразила сожаление в связи с инцидентом с консульством России.
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