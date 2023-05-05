https://ria.ru/20230505/nato-1869990964.html

Экс-замгенсека НАТО предупредила США об опасности

Экс-замгенсека НАТО предупредила США об опасности - РИА Новости, 05.05.2023

Экс-замгенсека НАТО предупредила США об опасности

Бывшая заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер предупредила США о "моментах крайней опасности" в свете попытки атаки дронов на Кремль. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:20

2023-05-05T17:20

2023-05-05T17:20

в мире

роуз гетемюллер

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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Бывшая заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер предупредила США о "моментах крайней опасности" в свете попытки атаки дронов на Кремль. "Мы должны понимать, что моменты крайней опасности могут наступить из-за подобных инцидентов", - сказала Гетемюллер на мероприятии "Атлантического совета"*. Она подчеркнула, что произошедший эпизод "добавляет опасности". "Я не знаю, что произошло в Москве, но меня очень беспокоит, что Кремль сразу заявил, что за этим стоят США", - подчеркнула Гетемюллер. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю. Владимир Зеленский отказался признавать ответственность Киева за попытку атаки дронами на Кремль. Однако, по словам Пескова, российские спецслужбы получают данные о причастности Украины и США к атаке с БПЛА по кремлевской резиденции президента. Попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки в Кремле назвали смехотворными, а также отметили, что очень важно, чтобы в Вашингтоне понимали, насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте.* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

https://ria.ru/20230501/otnosheniya-1868876463.html

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в мире, роуз гетемюллер, россия, сша, нато