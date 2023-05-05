Рейтинг@Mail.ru
Вучич назвал убийство в Младеноваце нападением на всю страну - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 05.05.2023 (обновлено: 22:52 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/napadenie-1869897580.html
Вучич назвал убийство в Младеноваце нападением на всю страну
Вучич назвал убийство в Младеноваце нападением на всю страну - РИА Новости, 05.05.2023
Вучич назвал убийство в Младеноваце нападением на всю страну
Вооруженное нападение в ночь на пятницу в Младеноваце под Белградом после стрельбы в школе 3 мая стало нападением на всю Сербию, заявил президент Александр... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:53
2023-05-05T22:52
в мире
белград (город)
сербия
александр вучич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1467:2048:2618_1920x0_80_0_0_023a9a3bb5401d9bbe0e314cef2d8514.jpg
БЕЛГРАД, 5 мая — РИА Новости. Вооруженное нападение в ночь на пятницу в Младеноваце под Белградом после стрельбы в школе 3 мая стало нападением на всю Сербию, заявил президент Александр Вучич.По данным СМИ, в ночь на пятницу в результате стрельбы погибли восемь человек, ранены 13. В убийстве подозревается 21-летний Урош Блажич который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего обидчика и его сестру. Беглец продолжил стрельбу в соседнем селе. В регионе был объявлен план "Вихрь", нападавшего задержали под городом Крагуевац.Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал нападение со стрельбой в муниципалитете Младеновац в ночь на пятницу под Белградом террористическим актом. Свыше 600 сотрудников МВД было задействовано в поисках устроившего стрельбу. Министр здравоохранения Даница Груйичич и глава Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) Александр Вулин ночью прибыли в Центр неотложной помощи, где проходят лечение пострадавшие.Кроме того, 3 мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, 14-летний ученик которой из отцовского пистолета убил восьмерых детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены.
https://ria.ru/20230503/strelba-1869392674.html
белград (город)
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белград (город), сербия, александр вучич
В мире, Белград (город), Сербия, Александр Вучич
Вучич назвал убийство в Младеноваце нападением на всю страну

Вучич: повторная атака в Сербии после стрельбы в школе стала нападением на всю страну

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 5 мая — РИА Новости. Вооруженное нападение в ночь на пятницу в Младеноваце под Белградом после стрельбы в школе 3 мая стало нападением на всю Сербию, заявил президент Александр Вучич.
По данным СМИ, в ночь на пятницу в результате стрельбы погибли восемь человек, ранены 13. В убийстве подозревается 21-летний Урош Блажич который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего обидчика и его сестру. Беглец продолжил стрельбу в соседнем селе. В регионе был объявлен план "Вихрь", нападавшего задержали под городом Крагуевац.
«

"Повторное массовое преступное нападение после стрельбы в наших детей, на каждого, кто случайно оказался, <...> это нападение на всю страну", — заявил Вучич в обращении к гражданам.

Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал нападение со стрельбой в муниципалитете Младеновац в ночь на пятницу под Белградом террористическим актом. Свыше 600 сотрудников МВД было задействовано в поисках устроившего стрельбу. Министр здравоохранения Даница Груйичич и глава Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) Александр Вулин ночью прибыли в Центр неотложной помощи, где проходят лечение пострадавшие.
Кроме того, 3 мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, 14-летний ученик которой из отцовского пистолета убил восьмерых детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены.
Полиция и медики перед школой имени Владислава Рыбникара в Белграде - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Случаи стрельбы в учебных заведениях в мире в 2022-2023 годах
3 мая, 13:23
 
В миреБелград (город)СербияАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала