https://ria.ru/20230505/napadenie-1869897580.html
Вучич назвал убийство в Младеноваце нападением на всю страну
Вучич назвал убийство в Младеноваце нападением на всю страну - РИА Новости, 05.05.2023
Вучич назвал убийство в Младеноваце нападением на всю страну
Вооруженное нападение в ночь на пятницу в Младеноваце под Белградом после стрельбы в школе 3 мая стало нападением на всю Сербию, заявил президент Александр... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:53
2023-05-05T12:53
2023-05-05T22:52
в мире
белград (город)
сербия
александр вучич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1467:2048:2618_1920x0_80_0_0_023a9a3bb5401d9bbe0e314cef2d8514.jpg
БЕЛГРАД, 5 мая — РИА Новости. Вооруженное нападение в ночь на пятницу в Младеноваце под Белградом после стрельбы в школе 3 мая стало нападением на всю Сербию, заявил президент Александр Вучич.По данным СМИ, в ночь на пятницу в результате стрельбы погибли восемь человек, ранены 13. В убийстве подозревается 21-летний Урош Блажич который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего обидчика и его сестру. Беглец продолжил стрельбу в соседнем селе. В регионе был объявлен план "Вихрь", нападавшего задержали под городом Крагуевац.Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал нападение со стрельбой в муниципалитете Младеновац в ночь на пятницу под Белградом террористическим актом. Свыше 600 сотрудников МВД было задействовано в поисках устроившего стрельбу. Министр здравоохранения Даница Груйичич и глава Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) Александр Вулин ночью прибыли в Центр неотложной помощи, где проходят лечение пострадавшие.Кроме того, 3 мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, 14-летний ученик которой из отцовского пистолета убил восьмерых детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены.
https://ria.ru/20230503/strelba-1869392674.html
белград (город)
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белград (город), сербия, александр вучич
В мире, Белград (город), Сербия, Александр Вучич
Вучич назвал убийство в Младеноваце нападением на всю страну
Вучич: повторная атака в Сербии после стрельбы в школе стала нападением на всю страну
БЕЛГРАД, 5 мая — РИА Новости. Вооруженное нападение в ночь на пятницу в Младеноваце под Белградом после стрельбы в школе 3 мая стало нападением на всю Сербию, заявил президент Александр Вучич.
По данным СМИ, в ночь на пятницу в результате стрельбы погибли восемь человек, ранены 13. В убийстве подозревается 21-летний Урош Блажич который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего обидчика и его сестру. Беглец продолжил стрельбу в соседнем селе. В регионе был объявлен план "Вихрь", нападавшего задержали под городом Крагуевац.
«
"Повторное массовое преступное нападение после стрельбы в наших детей, на каждого, кто случайно оказался, <...> это нападение на всю страну", — заявил Вучич в обращении к гражданам.
Глава МВД Сербии Братислав Гашич
назвал нападение со стрельбой в муниципалитете Младеновац в ночь на пятницу под Белградом террористическим актом. Свыше 600 сотрудников МВД было задействовано в поисках устроившего стрельбу. Министр здравоохранения Даница Груйичич и глава Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) Александр Вулин
ночью прибыли в Центр неотложной помощи, где проходят лечение пострадавшие.
Кроме того, 3 мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, 14-летний ученик которой из отцовского пистолета убил восьмерых детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены.
Случаи стрельбы в учебных заведениях в мире в 2022-2023 годах