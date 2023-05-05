https://ria.ru/20230505/napadenie-1869897580.html

Вучич назвал убийство в Младеноваце нападением на всю страну

Вучич назвал убийство в Младеноваце нападением на всю страну - РИА Новости, 05.05.2023

Вучич назвал убийство в Младеноваце нападением на всю страну

Вооруженное нападение в ночь на пятницу в Младеноваце под Белградом после стрельбы в школе 3 мая стало нападением на всю Сербию, заявил президент Александр... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T12:53

2023-05-05T12:53

2023-05-05T22:52

в мире

белград (город)

сербия

александр вучич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1467:2048:2618_1920x0_80_0_0_023a9a3bb5401d9bbe0e314cef2d8514.jpg

БЕЛГРАД, 5 мая — РИА Новости. Вооруженное нападение в ночь на пятницу в Младеноваце под Белградом после стрельбы в школе 3 мая стало нападением на всю Сербию, заявил президент Александр Вучич.По данным СМИ, в ночь на пятницу в результате стрельбы погибли восемь человек, ранены 13. В убийстве подозревается 21-летний Урош Блажич который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего обидчика и его сестру. Беглец продолжил стрельбу в соседнем селе. В регионе был объявлен план "Вихрь", нападавшего задержали под городом Крагуевац.Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал нападение со стрельбой в муниципалитете Младеновац в ночь на пятницу под Белградом террористическим актом. Свыше 600 сотрудников МВД было задействовано в поисках устроившего стрельбу. Министр здравоохранения Даница Груйичич и глава Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) Александр Вулин ночью прибыли в Центр неотложной помощи, где проходят лечение пострадавшие.Кроме того, 3 мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, 14-летний ученик которой из отцовского пистолета убил восьмерых детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены.

https://ria.ru/20230503/strelba-1869392674.html

белград (город)

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белград (город), сербия, александр вучич